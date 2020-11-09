9 ноября вышел уже 4 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". Уже на этой неделе эксперты сформировали 10 лучших. За шаг до "десятки" проект покинула Даша Майстренко.

На этой неделе на "Супер топ-модель по-украински" в номинацию попали две модели – Гоша и Даша Майстренко. Номинация последней стала настоящей неожиданностью, ведь у девушки за плечами солидная модельная карьера.

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Но еще большим шоком стало решение судей, что именно Даша покидает проект Супер топ-модель по-украински. Единственным, кто не согласился с этим решением, был Сергей Никитюк. Как известно, девушка работает в его модельном агентстве.

Из-за Даши и решения, что именно она покидает проект, у него даже возникла острая перепалка с коллегой Соней Плакидюк.

Почему Даша покинула Супер топ-модель по-украински

Вся неделя для девушки была сложна. Все задачи требовали демонстрации эмоций. А Даша – спокойная девушка, поэтому выполнять их было сложно. То ли показывая вечеринку, то ли дефилируя в кровавой шубе – у девушки было практически одинаковое выражение лица.

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Во время съемок клипа Монатик отметил, что помнит модель еще с ее предыдущего сезона. Более того, он даже болел тогда именно за нее.

Однако, признание певца Даше не помогло, наоборот вызвало растерянность. Поэтому вместо качественной работы девушка показывала очень много возни.

Возможно, так дала себя о себе знать долгая разлука Даши с ее парнем, живущим в Риме.

Отметим, что именно Даша Майстренко набрала максиму голосов зрителей на отборочном этапе. Но на этом этапе Супер топ-модель по-украински учитываются только мнения судей, поэтому именно Даша на этой неделе покидает проект.