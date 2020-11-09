Супер топ-модель по-украински 4 сезон 4 выпуск: Алла присоединилась к испытаниям
В понедельник, 9 ноября, состоялся 4 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". На этой неделе ведущая, топ-модель с мировым именем Алла Костромичева решила стать в пару с участницами проекта. Что из этого вышло?
Напомним, что участницами "Супер топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов. Сейчас за победу борются лишь 11 участниц.
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Вопросы или задачи
Неделя в модельном доме началась с пышно накрытого стола. Однако, вместо вкусностей девушек ждали довольно странные угощения: свиные мозги, бычий член и даже смузи из тараканов.
Оказалось, что такие “вкусности” девушкам принес блогер, шоу-мен Владимир Дантес. Но есть это не обязательно. Они могут ответить на каверзный вопрос. Если же отвечать не хочется, тогда придется есть какую-нибудь гадость.
Большинство выбирало отвечать на вопросы. Однако, Даша, например, выбрала гадостную еду, чтобы не отвечать кто из них лучше – она или подруга Арина.
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Супер топ-модель по-украински 4. Даша Майстренко / Фото от пресс-службы шоу
Вечеринка
Эта неделя проходит под лозунгом коллаборации. Поэтому все испытания будут проходить в парах. И девушек 11, поэтому в каждом задании ведущая Алла Костромичева составит помощь и конкуренцию девушкам.
В рамках фотосессии на Супер топ-модель по-украински девушки должны были рекламировать бренд обуви. Суть задачи заключалась в том, чтобы обыграть историю вечеринки и при этом прорекламировать обувь. Вся трудность была из-за сложных поз, ведь одной девушке в паре нужно было держать бокал на каблуке, а другой – наливать шампанское. Если бокал падает и разбивается – задача сразу же завершается.
Единственными, кто не справился с задачей, была пара Марго и Таня. Вернее, провалила задание только Таня, она не успела сделать ни одного кадра – стакан сразу же разбился.
А вот пара Аниры и Аллы – была на высоте. Удачные кадры были как у Аллы, так и у Арины. А самое важное-их стакан так и остался не поврежденным.
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Неожиданно, но Арина решила сделать доброе дело и подарить этот стакан Тане. Поэтому хоть одно удачное фото у девушки на финале все же будет.
Кровавое дефиле
Уже не первую неделю в Супер топ-модель по-украински эксперты пытаются донести какой-то социальный посыл. На этот раз хотели обратить внимание на проблему ношения натурального меха. Это опять парное задание. Но на этот раз Алла стала в пару с Таней Брик.
Супер топ-модель по-украински. Алла и Таня / Фото от пресс-службы шоу
Девушки выходили на подиум в парах и на двоих они несли одну и очень тяжелую шубу. Задача девушек состояла в том, чтобы донести до людей, что натуральный мех – это убийство.
Рекламный клип
Последняя задача этой недели – запись короткого рекламного ролика с Монатиком. Напарником для каждой из девушек стал певец Монатик. Модели по очереди должны были станцевать короткий танец и прорекламировать вместе с тем украшение.
Наиболее удачно это испытание прошло для Тани. Она записала ролик с первого же дубля. Ее работу высоко оценил и Монатик. Он подарил ей одно из украшений. Именно она стала лучшей модели на проекте на этой неделе.
Кто покинул шоу
Номинация этой недели стала настоящим шоком – в нее попали Гоша и Даша (любимица зрителей).
Из-за Даши даже возникла острая перепалка между Сергеем Никитюком (Майстренко работает в его модельном агентстве) с коллегой Соней Плакидюк. Однако, решение трех других экспертов было неизменным – именно Даша на этой неделе покидает проект.
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