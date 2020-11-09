В понедельник, 9 ноября, состоялся 4 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". На этой неделе ведущая, топ-модель с мировым именем Алла Костромичева решила стать в пару с участницами проекта. Что из этого вышло?

Напомним, что участницами "Супер топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов. Сейчас за победу борются лишь 11 участниц.

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Вопросы или задачи

Неделя в модельном доме началась с пышно накрытого стола. Однако, вместо вкусностей девушек ждали довольно странные угощения: свиные мозги, бычий член и даже смузи из тараканов.

Оказалось, что такие “вкусности” девушкам принес блогер, шоу-мен Владимир Дантес. Но есть это не обязательно. Они могут ответить на каверзный вопрос. Если же отвечать не хочется, тогда придется есть какую-нибудь гадость.

Большинство выбирало отвечать на вопросы. Однако, Даша, например, выбрала гадостную еду, чтобы не отвечать кто из них лучше – она или подруга Арина.

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Супер топ-модель по-украински 4. Даша Майстренко / Фото от пресс-службы шоу