Две недели назад начался новый сезон известного шоу "Супер топ-модель по-украински". В эту пятницу, 30 октября, прошел третий выпуск шоу, где девушки столкнулись с новыми сложными испытаниями. Чем удивил 3 выпуск шоу – смотрите в материале.

Отметим, что участницами нового сезона "Супер топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов. Однако за первые два выпуска шоу покинули 8 девушек. И теперь за победу борются только 12 участниц.

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Новые образы девушек

Перед первым испытанием девушки должны были изменить образ. Так, каждую участницу должны были немного изменить: покрасить волосы в профессионального специалиста или изменить прическу.

Некоторые девушки положительно воспринял перемены, однако другие устраивали истерики и слезы. К примеру, одну из участниц постригли слишком коротко, а еще одну покрасили в яркий цвет.

Ира Мойсак постоянно истерила и пыталась уйти от парикмахера, ведь боялась перемен, которые ей подготовили судьи шоу. А Ира Ротам тоже начала плакать, потому что боялась, что ее подстригут слишком коротко. В результате к ним вышла Соня Плакидюк, которая успокоила девушек.

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Все девушки изменились кардинально с новым прическами. Им самим это очень понравилось, большинство были в восторге. А самыми яркими стали Марго и Алина, их покрасили в желтый и розовый соответственно.

Смотрите фото, как участницам "Супер топ-модели по-украински" изменили образы:

Испытания на полотнах

Уже на следующий день модели имели новое задание. Для этого они некоторые время учились гимнастическим трюкам на полотнах. Они должны были презентовать себя как успешный бренд.

Поэтому первое испытание этого выпуска на шоу было дефиле-перфоманс и фотосессия, где девушки должны были показать себя в новом образе. Участницам перед испытанием сделали макияж и дали аксессуары, которые они также должны были презентовать.

Первой вышла Саша Кугат. Она должна была показать свое настроение или эмоцию на 5 кадрах. Девушка даже сделала трюк в воздухе, что поразило судей. Дальше вышла Вика Рогальчук, которая должна была избавиться от своей зависимости. Ей удалось очаровать судей своим профессионализмом.

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Татьяна Брик должна была показать свою личность, потому что она как будто прячется за маской. Девушка показала отличный перфоманс, однако не смогла подтянуться на полотнах. После этого вышла Марго, она должна была проявить силу характера. Девушка эффектно выступила и поразила членов жюри.

Ира Мойсак должна была показать раскованность. И девушке это удалось. А Амина должна была показать свою многогранность и избавиться от комплексов. Девушка вышла красиво, но у нее не совсем получалось подтягиваться на полотнах.

Настя Панова / Фото от пресс-службы шоу

Настя Панова должна была показать более яркие эмоции. Однако девушка на тренировке сломала палец ноги и ей срочно нужно было в травмпункт. Но участница все равно вышла на испытания и удивила всех.

А Саша Литвина вышла на задание без аксессуара, ведь девушка должна была просто показать уверенность в себе. Она эффектно позировала на полотнах и понравилась судьям. Даша Майстренко должна была показать свою женственность.

Так, участницы шоу поочередно выходили на подиум и показывали дефиле. После этого они должны были вылезти на полотна и там позировать для фото. Некоторых похвалили, однако других раскритиковали.

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Затем модельный дом девушек посетил Сергей Никитюк, который принес весы, чтобы взвесить участниц. Они посоветовали девушкам правильно питаться и сказали, кому стоит похудеть. После этого они пошли заниматься спортом с тренером.

Испытание "Красота спасет мир"

Девушки имели испытание со слоганом "Красота спасет мир". Они должны были показать, почему важно заботиться о планете. Участницы должны были "нести" свой слоган, то есть сделать все, чтобы это было эмоционально и действительно привлекало внимание.

Девушки должны были работать на зеленом фоне, а это сложнее, ведь они не могли представить, что будет на этом фоне.

Первой пошла Ира Ротарь. Ее тема – война. Девушка начала волноваться, но у нее все получилось очень круто. Соня и Алла были просто очарованы. Следующей была Марго. Она тоже нервничала и не могла успокоиться. Но в конце концов потом собралась. Тема участницы была – бедность и голод. Ее эмоции были настоящими и с задачей она справилась.



Ира Ротарь на испытании / Фото от прессслужбы шоу

Далее вышла Саша Литвин, которая должна была изобразить проблему планеты – загрязнение среды. У девушки получилось неплохо, но не идеально. Таня Брик и Даша Майстренко тоже не очень хорошо справились с задачей.

Арина имела современную проблему – пандемия коронавируса. Девушка призналась, что она переболела COVID-19, поэтому понимала это как никто. В целом, у нее все получилось.

Все участницы вышли и показывали проблемы, которые им давали. Кто-то показал эмоции на самом высоком уровне, но некоторые не смогли собраться и сделать все хорошо.

Кто покинул проект в этом выпуске

Девушек собрали перед судьями, чтобы принять важное решение. Судьи начали хвалить и критиковать определенных участниц. К примеру, судей приятно удивили Ира Ротарь и Саша Литвин. А лучшей на этой неделе стала Вика Рогальчук.

Зато критику от судьи получили еще несколько девушек. Так, в зоне риска оказались две участницы – Ира Ротарь на Настя Панова.

В результате, судьи решили отправить домой Настю Панову, потому что девушка не смогла показать себя с лучшей стороны на испытаниях.