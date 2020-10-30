Два тижні тому розпочався новий сезон відомого шоу "Супер топ-модель по-українськи". У цю п'ятницю, 30 жовтня, пройшов третій випуск шоу, де дівчата зіткнулися з новими складними випробуваннями. Чим здивував 3 випуск шоу – дивіться у матеріалі.

Зазначимо, що учасницями нового сезону "Супер топ-модель по-українськи" стали дівчата із попередніх сезонів. Проте за перших два випуски шоу покинуло 8 дівчат. Тож тепер за перемогу борються лише 12 учасниць.

Цікаво Супер топ-модель по-українськи: всі учасниці шоу

Шокуючі перевтілення дівчат

Перед першим випробуванням дівчата мали змінити образ. Так, кожну учасницю мали трохи змінити: пофарбувати волосся у професійний спеціалістів чи змінити зачіску.

Дехто з дівчат позитивно сприйняв зміни, проте інші влаштовували істерики та сльози. До прикладу, одну з учасниць постригли занадто коротко, а ще одну пофарбували у яскравий колір.

Іра Мойсак постійно істерила та намагалася піти від перукаря, адже боялася змін, які їй підготували суддів шоу. А Іра Ротам теж почала плакати, бо боялася, що її підстрижуть занадто коротко. В результаті, до них вийшла Соня Плакидюк, яка заспокоїла дівчат.

До теми! Супер топ-модель по-українськи 4 сезон 3 випуск: хто покинув шоу

Всі дівчата кардинально змінилися з новими зачісками. Їм самим це дуже сподобалося, більшість були в захваті. А найяскравішими стали Марго та Аліна, їх пофарбували у жовтий та рожевий відповідно.

Дивіться фото, як учасницям "Супер топ-моделі по-українськи" змінили образи:

Випробування на полотнах

Вже наступного дня моделі мали нове завдання. Для цього вони деяких час навчалися гімнастичним трюкам на полотнах. Вони мали презентувати себе як успішний бренд.

Тож, перше випробування цього випуску на шоу було дефіле-перфоменс та фотосесія, де дівчата мали показати себе у новому образі. Учасницям перед випробуванням зробили макіяж та дали аксесуари, які вони також мали презентувати.

Першою вийшла Саша Кугат. Вона мала показати свій настрій чи емоцію на 5 кадрах. Дівчина навіть зробила трюк у повітрі, що вразило суддів. Далі вийшла Віка Рогальчук, яка мала позбутися своєї залежності. Їй вдалося зачарувати судді своєю професійністю.

Цікаво! Супер топ-модель по-українськи 4 сезон 1 випуск: хто з учасниць пройшов у шоу

Натоміть Тетяна Брик мала показати свою особистість, бо вона начебто ховається за маскою. Дівчина показала чудовий перфоменс, проте не змогла підтягнутися на полотнах. Після цього вийшла Марго, вона мала проявити силу характеру. Дівчина ефектно виступила і вразила членів журі.

Іра Мойсак мала показати розкутість. І дівчині це вдалося. Натоміть Аміна мала показати свою багатогранність та позбутися комплексів. Дівчина вийшла красиво, проте в неї не зовсім виходило підтягуватися на полотнах.



Настя Панова / Фото від пресслужби шоу

Настя Панова мала показати більш яскраві емоції. Проте дівчина на тренуванні зламала палець ноги і їй терміново потрібно було в травмпункт. Але учасниця все одно вийшла на випробування і здивувала всіх.

А Саша Літвин вийшла на завдання без аксесуару, адже дівчина мала просто показати впевненість у собі. Вона ефектно позувала на полотнах та сподобалася суддям. А Даша Майстренко мала показати свою жіночність.

Так, учасниці шоу по черзі виходили на подіум та показували дефіле. Після цього вони мали вилізти на полотна і там позувати для фото. Декого похвалили, проте інших розкритикували.

Цікаво! Супер топ-модель по-українськи 4 сезон 2 випуск: чарівна фотосесія в білизні та дефіле з квітами

Потім до модельного будинку дівчат завітав Сергій Нікітюк, який приніс ваги, щоб зважити учасниць. Вони порадили дівчатам правильно харчуватися та сказали, кому варто схуднути. Після цього вони пішли займатися спортом з тренеркою.

Випробування "Краса врятує світ"

Дівчата мали випробування зі слоганом "Краса врятує світ". Вони мали показати, чому важливо піклуватися про планету. Учасниці повинні були "нести" свій слоган, тобто зробити все, аби це було емоційно та справді привертало увагу.

Дівчата мали працювати на зеленому фоні, а це складніше, адже вони не могли уявити, що буде на цьому фоні.

Першою пішла Іра Ротар. Її тема була – війна. Дівчина почала хвилюватися, проте у неї все вийшло дуже круто. Соня та Алла були просто зачаровані. Наступною була Марго. Вона теж нервувала і не могла заспокоїтися. Але зрештою потім зібралася. Тема учасниці була – бідність і голод. Її емоції були справжніми і з завданням вона впоралася.



Іра Ротар на випробуванні / Фото від пресслужби шоу

Далі вийшла Саша Літвін, яка мала зобразити проблему планети – забруднення середовища. В дівчини вийшло непогано, але не ідеально. Таня Брик та Даша Майстренко теж не дуже гарно впоралися з завданням.

Аріна мала сучасну проблему – пандемію коронавірусу. Дівчина зізналася, що вона перехворіла COVID-19, тож розуміла це як ніхто. Загалом, в неї все вийшло.

Всі учасниці вийшли і показували проблеми, які їм давали. Хтось показав емоції на найвищому рівні, але дехто не зміг зібратися та зробити все добре.

Хто покинув проєкт у цьому випуску

Дівчат зібрали перед суддями, аби прийняти важливе рішення. Судді почали хвалити та критикувати певних учасниць. До прикладу, суддів приємно здивували Іра Ротар та Саша Літвін. А найкращою цього тижня стала Віка Рогальчук.

Натомість критику від судді отримали ще кілька дівчата. Так, у зоні ризику опинилися дві учасниці – Іра Ротар на Настя Панова.

В результаті, судді вирішили відправити додому Настю Панову, бо дівчина не змогла показати себе з кращого боку на випробуваннях.