Четвертий сезон популярного шоу "Супер топ-модель по-українськи" виходить щоп'ятниці. Так, 30 жовтня пройшов третій випуск. За місце у фіналі вже борються 12 дівчат. Вже цього тижня шоу покинула Настя Панова.

На цьому тижні у "Супер топ-модель по-українськи" були шокуючі перевтілення. Дівчатам повністю змінили образи. До тогож, у цьому випуску були складні випробування, які не всі змогли пройти добре.

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Так, після перевтілення дівчата мали дефілювати в нових образах та позувати на полотнах. Не всі впоралися з цим випробування, але декому вдалося позбутися своїх комплексів. А другий випробуванням було – достукатися до людей та розповісти про головні проблеми світу.

У зоні ризику опинилися дві учасниці – Іра Ротар на Настя Панова. В результаті, судді вирішили відправити додому Настю Панову, бо дівчина не змогла показати себе з кращого боку на випробуваннях.

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Тож, тепер дівчта лишилося лише 11. Вони продовжують боротися між собою та йдуть до перемоги.