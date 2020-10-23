16 жовтня на "Новому каналі" відбулася прем’єра модельного реаліті-шоу "Супер топ-модель по-українськи". Цього року на телеглядачів чекає цікавий сезон, який поповнився учасниками з попередніх сезонів.

У першому випуску на подіум повернулися найяскравіші учасниці усіх попередніх сезонів, яких обрали самі глядачі шляхом голосування, втім модні експерти з 20 дівчат обрали лише 14.

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Ведучою проєкту залишилася Алла Костромічова, а експертами – Соня Плакидюк, та Сергій Нікітюк. Цього року організатори замість четвертого експерта вирішили щотижня на шоу запрошувати нового гостя, пов’язаного зі світом моди або шоубізу. Саме він займатиме четверте крісло.

У 2020 році суперсезон модельного реаліті-шоу взяв на себе соціальну місію довести, що "Краса врятує світ!". У кожному випуску порушуватимуться важливі та гострі соціальні проблеми сучасності: гендерна рівність, фізичне і психологічне здоров'я, толерантність і терпимість, проблеми екології та знищення природних ресурсів, свідоме споживання, боротьба з насильством і т.д.

Хто з учасниць буде привертати увагу телеглядачів до соціально важливих тем та вражатиме своїми модельними здібностями – дивіться у нашій добірці.

Учасники "Супер топ-модель по-українськи"

Тетяна Брик

Вік: 22 роки

Зріст: 178 см

Дівчина є учасницею першого сезону "Супермодель по-українськи". Відомо, що Тетяна з 4 років займається танцями, обожнює сцену і любить бути в центрі уваги. Має досвід роботи моделлю в Малайзії. Досягнення в модельній сфері: Співпраця з Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans.

Даша Майстренко

Вік: 21 рік

Зріст: 178 см

Даша Майстренко є фіналісткою третього сезону "Супермодель по-українськи". Досягнення в модельній сфері: Обкладинка GRAZIA Mexico, рекламна кампанія для PARLUX Italy, зйомка для FIS for FENDY.

Маргарита Верховцева

Вік: 20 років

Зріст: 176 см



Участниця третього сезону "Топ-модель по-українськи". На проєкт прийшла з метою перемогти і показати своїм прикладом, що життя триває, незважаючи ні на що. Відомо, що в дівчини є невротичні та психологічні розлади.

Катерина Чечеленко

Вік: 18 років

Зріст: 172 см

Учасниця третього сезону "Топ-модель по-українськи". Найбільше дівчина пишається зйомками для TSARSKY, лукбуком Андре Тана, кампейном VOVK.

Олександра Литвин

Вік: 21 рік

Зріст: 173 см

Учасниця 3 сезону "Супермодель по-українськи". Прийшла у нове шоу за реваншем. Дівчина хоче довести, що жодні оцінювання зовнішності не можуть вплинути на мету. Найбільше дівчина пишається, що є обличчям модельного агентства Sharm і працює з Сергієм Нікітюком. Вона також є частиною модельного ринку України і однією з інфлюенсерів нашої країни.

Аріна Любітєлєва

Вік: 22 роки

Зріст: 180 см

Учасниця другого сезону "Супермодель по-українськи". Дівчина прийшла на проєкт, щоб показати всім, як вона змінилася за 5 років. Також вона хоче надихнути людей відкрити очі на проблеми екології. Любітєлєва пишається всіма своїми топовими обкладинками і показами. Гордість – обкладинка Haarper’s і зйомка для Vogue для розділу "Найперспективніші обличчя сезону".

Аміна Досимбаєва

Вік: 23 роки

Зріст: 179 см

Учасниця третього сезону "Топ-модель по-українськи". Дівчина розповідає, що захоплюється всім, тож за словами Аміни, у неї багатий внутрішній світ

Софі Берідзе

Вік: 22 роки

Зріст: 175 см

Учасниця другого сезону "Топ-модель по-українськи". Дівчина прийшла на проєкт, аби перемогти.

Анастасія Леухіна

Вік: 21 рік

Зріст: 173 см

Учасниця третього сезону "Топ-модель по-українськи". Дівчина прийшла на проєкт, щоб показати дівчатам, як потрібно любити себе і своє тіло.

Ірина Ротар

Вік: 22 роки

Зріст: 177 см

Учасниця третього сезону "Супермодель по-українськи". Найбільше дівчина пишається викладанням у модельній школі, а також тим, що самостійно оплатила собі навчання в Європі.

Саша Кугат

Вік: 25 років

Зріст: 175 см

Учасниця третього сезону "Супермодель по-українськи". На проєкт дівчина прийшла засіяти зерно просвітлення в голови телеглядачів, аби привести їх до життя в гармонії з природою та відмовитися від її забруднення.

Вікторія Рогальчук

Вік: 25 років

Зріст: 169 см

Фіналістка першого сезону "Топ-модель по-українськи". Дівчина двічі їздила за контрактом у Китай та навіть змімалася там для Vogue.

Ірина Мойсак

Вік: 23 роки

Зріст: 177 см

Учасниця першого сезону "Топ-модель по-українськи". Дівчина найбільше пишається тим, що почала знімати фешн-відео і кліпи. У відеороботах вона демонструє своє бачення моделінгу, сучасності та життя в цілому.

Анастасія Панова

Вік: 25 років

Зріст: 175 см

Учасниця другого сезону "Топ-модель по-українськи". Дівчина прийшла на проєкт за перемогою, а також заявити про свою соціальну позицію. У модельній сфері Панова пишається п'ятьма сторінками у журналі JOY.