16 листопада вийшов вже 5 випуск шоу "Супер топ-модель по-українськи". Вже цього тижня експерти відібрали 9 найкращих дівчат. А проєект цього тижня покинула Іра Ротор.

Цього тижня на "Супер топ-модель по-українськи" у номінацію абсолютно очікувано потрапили Аміна та Іра. Аміна – дуже скромна дівчина, яку вже неодноразово називали сірою мишкою.

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В попередньому сезоні її перефарбували у платиново білий колір, щоб вона стала привертала більше уваги та стала впевненішою в собі.

Але це не сильно допомогло, тому вже в цьому сезоні її волосся отримало яскраво рожевий колір. Та навіть таке рішення не сильно змінило дівчину. Весь тиждень на Супер топ-модель по-українськи 4 сезон Аміну критикували. Великі надії на неї покладала Віра Брежнєва, але і рекламуючи помаду дівчина не змогла розкритись на 100%.

Хто покинув проєкт

Однак, ще складніше було показувати сексуальність для Іри. Дівчина має чимало комплексів, а в цей сезон вона прийшла ще й набравши вагу.

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Комплекси щодо своїх стегон заважав дівчині протягом усього проєкту Супер топ-модель по-українськи 4 сезон. Тож не дивно, що саме у тиждень сексуальності та жіночності Іра покинула шоу.