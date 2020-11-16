У понеділок, 16 листопада, відбувся 5 випуск шоу "Супер топ-модель по-українськи". Цього тижня дівчата будуть відкривати в собі жіночність. А допоможе їм в цьому відома співачка Віра Брежнєва.

Нагадаємо, що учасницями "Супер топ-модель по-українськи" стали дівчата із попередніх сезонів. Зараз за перемогу борються лише 10 учасниць. Цього тижня дівчата будуть відкривати в собі приховану сексуальність.

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Дефідео

Перше завдання цього тижня – дуже оригінальне. Сергій Нікітюк назвав його "дефівідео", тобто дефіле і відео. Завдання дівчат – пройтись по імпровізованому та відіграти роль дуже зайнятої мами. У руках в кожної з дівчат буде дитина (насправді, лялька) та візок з продуктами. Ефектним ходом кожна повинна підійти до машини та ногою закрити багажник машини. Для цього, звісно, потрібна хороша розтяжка.

Анна Різатдінова / Фото від пресслужби шоу

Наближати дівчат до шпагату на Супер топ-модель по-українськи 4 сезон запросили відому гімнастку Анну Різатдінову. Вона пів години займалась з дівчатами розтяжкою. До речі, вправи дійсно допомогли – багато дівчат зуміли достатньо високо задерти ногу та закрити багажник. Виглядало це ефектно.

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