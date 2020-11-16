Супер топ-модель по-українськи 4 сезон 5 випуск: дівчата розкривали свою сексуальніть
У понеділок, 16 листопада, відбувся 5 випуск шоу "Супер топ-модель по-українськи". Цього тижня дівчата будуть відкривати в собі жіночність. А допоможе їм в цьому відома співачка Віра Брежнєва.
Нагадаємо, що учасницями "Супер топ-модель по-українськи" стали дівчата із попередніх сезонів. Зараз за перемогу борються лише 10 учасниць. Цього тижня дівчата будуть відкривати в собі приховану сексуальність.
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Дефідео
Перше завдання цього тижня – дуже оригінальне. Сергій Нікітюк назвав його "дефівідео", тобто дефіле і відео. Завдання дівчат – пройтись по імпровізованому та відіграти роль дуже зайнятої мами. У руках в кожної з дівчат буде дитина (насправді, лялька) та візок з продуктами. Ефектним ходом кожна повинна підійти до машини та ногою закрити багажник машини. Для цього, звісно, потрібна хороша розтяжка.
Анна Різатдінова / Фото від пресслужби шоу
Наближати дівчат до шпагату на Супер топ-модель по-українськи 4 сезон запросили відому гімнастку Анну Різатдінову. Вона пів години займалась з дівчатами розтяжкою. До речі, вправи дійсно допомогли – багато дівчат зуміли достатньо високо задерти ногу та закрити багажник. Виглядало це ефектно.
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Моделі опановували шпагат / Фото від пресслужби шоу
Сексуальні професії
Наступне завдання цього тижня на Супер топ-модель по-українськи 4 сезон – фотосесія. При цьому образи дівчат дуже незвичні – вони позували в образі кондукторки, прибиральниці та продавщині магазину. Образи запозичили ще з радянських часів з божевільним макіяжем і кучерями.
Супер топ-модель по-українськи 4 сезон / Фото від пресслужби шоу
І хоч на перший погляд завдання було доволі просте, та справились з ним далеко не всі.
Б’юті-відео
Фінальне випробування на 5 тижні Супер топ-модель по-українськи 4 сезон – це зйомка б’юті-відео. При чому це буде реклама фірмового продукту співачки Віри Брежнєвої – помади. Перед моделями непросте завдання – вийти красиво з басейну, далі пройтись в білизні і швидко переодягнутись в сукню.
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При чому, зйомка – одним кадром. Ну, і звичайно ж має бути ефектна реклама самої помади.
Із завданням впорались багато дівчат, адже відверту сексуальність може показати кожна. Але найкращими Віра назвала Віку та Таню, вони будуть брати участь у реальній рекламній кампанії помади by Брежнєва.
У номінацію цього тижня потрапили Аміна та Іра. Але Аміні експерти вирішили дати ще один шанс. А от Іра, на жаль, їде цього тижня додому.
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