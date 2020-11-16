В понедельник, 16 ноября, состоялся 5 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". На этой неделе девушки будут открывать в себе женственность. А поможет им в этом известная певица Вера Брежнева.

Напомним, что участницами "Супер топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов. Сейчас за победу борются лишь 10 участниц. На этой неделе девушки будут открывать в себе скрытую сексуальность.

К теме Супер топ-модель по-украински 4 сезон 5 выпуск: кого выгнали из шоу

Дефидео

Первая задача этой недели – очень оригинальная. Сергей Никитюк назвал его "дефивидео", то есть дефиле и видео. Задача девушек – пройтись по импровизированному супермаркету и сыграть роль очень занятой мамы. В руках у каждой из девушек будет ребенок (на самом деле, кукла) и тележка с продуктами. Эффектным ходом каждая должна подойти к машине и ногой закрыть багажник машины. Для этого, конечно, нужна хорошая растяжка.

Анна Ризатдинова / Фото от пресс-службы шоу

Приближать девушек к шпагату на Супер топ-модель по-украински 4 сезон пригласили известную гимнастку Анну Ризатдинову. Она пол часа занималась с девушками растяжкой. Кстати, упражнения действительно помогли – многие девушки сумели достаточно высоко задрать ногу и закрыть багажник. Выглядело это эффектно.

Интересно Супер топ-модель по-украински: все участницы шоу

Модели осваивали шпагат / Фото от пресс-службы шоу Сексуальные профессии Следующая задача этой недели на Супер топ-модель по-украински 4 сезон – фотосессия. При этом образы девушек очень необычны – они позировали в образе кондукторши, уборщицы и продавщицы магазина. Образы позаимствовали еще с советских времен с сумасшедшим макияжем и кудрями. Супер топ-модель по-украински 4 сезон / Фото от пресс-службы шоу И хотя на первый взгляд задание было довольно простое, но справились с ним далеко не все. Бьюти-видео Финальное испытание на 5 неделе Супер топ-модель по-украински 4 сезон – это съемка бьюти-видео. При чем это будет реклама фирменного продукта певицы Веры Брежневой – помады. Перед моделями непростая задача – выйти красиво из бассейна, дальше пройтись в белье и быстро переодеться в платье. Интересно Супер топ-модель по-украински 4 сезон 4 выпуск: Алла присоединилась к испытаниям View this post on Instagram A post shared by супер топ-модель по-украински (@topmodel_ukrain) При чем, съемка одним кадром. Ну, и конечно же должна быть эффектная реклама самой помады.

С задачей справились многие девушки, ведь откровенную сексуальность может показать каждая. Но лучшими Вера назвала Вику и Таню, они будут участвовать в реальной рекламной кампании помады by Брежнева.

В номинацию на этой неделе попали Амина и Ира. Но Амине эксперты решили дать еще один шанс. А вот Ира, к сожалению, едет на этой неделе домой.