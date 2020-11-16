16 ноября вышел уже 5 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". Уже на этой неделе эксперты отобрали 9 лучших девушек. И на этой неделе шоу покинула Ира Ротор.

На этой неделе на "Супер топ-модель по-украински" в номинацию абсолютно ожидаемо попали Амина и Ира. Амина – очень скромная девушка, которую уже неоднократно называли серой мышкой.

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В предыдущем сезоне ее перекрасили в платиново белый цвет, чтобы она привлекала больше внимания и стала увереннее в себе.

Но это не сильно помогло, поэтому уже в этом сезоне ее волосы приобрели ярко розовый цвет. Но даже такое решение не сильно изменило девушку. Всю неделю на Супер топ-модель по-украински 4 сезон Амину критиковали. Большие надежды на нее возлагала Вера Брежнева, но и рекламируя помаду девушка не смогла раскрыться на 100%.

Кто покинул проект

Однако, еще сложнее было показывать сексуальность для Иры. У девушки немало комплексов, а в этот сезон она пришла еще и набрав вес.

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Комплексы по поводу своих бедер мешали девушке на протяжении всего проекта Супер топ-модель по-украински 4 сезон. Не удивительно, что именно в неделю сексуальности и женственности Ира покинула шоу.