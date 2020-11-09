У понеділок, 9 листопада, відбувся 4 випуск шоу "Супер топ-модель по-українськи". Цього тижня ведуча, топ-модель із світовим імям Алла Костромічова вирішила стати упару з учасницями проєкту. Що з цього вийшло?

Нагадаємо, що учасницями "Супер топ-модель по-українськи" стали дівчата із попередніх сезонів. Зараз за перемогу борються лише 11 учасниць.

До теми Супер топ-модель по-українськи 4 сезон 4 випуск: кого вигнали з шоу

Питання або завдання

Тиждень у модельному домі розпочався із пишно накритого стола. Однак, замість смаколиків на дівчат чекали доволі дивні пригощання: свинячі мізки, бичачий член і навіть смузі з тарганів.

Виявилось, що такі “смаколики” дівчатам приніс блогер, шоу-мен Володимир Дантес. Та їсти це моделям не обов'язково. Вони можуть відповісти на каверзне питання. Якщо ж відповідати не хочеться, тоді доведеться їсти якусь гидоту.

Більшість обирало відповідати на питання. Однак, Даша, наприклад, обрала гидотну їжу, щоб не відповідати хто з них кращий – вона чи подруга Аріна.

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Супер топ-модель по-українськи 4. Даша Майстренко / Фото від пресслужби шоу