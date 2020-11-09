Супер топ-модель по-українськи 4 сезон 4 випуск: Алла долучилась до випробувань
У понеділок, 9 листопада, відбувся 4 випуск шоу "Супер топ-модель по-українськи". Цього тижня ведуча, топ-модель із світовим імям Алла Костромічова вирішила стати упару з учасницями проєкту. Що з цього вийшло?
Нагадаємо, що учасницями "Супер топ-модель по-українськи" стали дівчата із попередніх сезонів. Зараз за перемогу борються лише 11 учасниць.
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Питання або завдання
Тиждень у модельному домі розпочався із пишно накритого стола. Однак, замість смаколиків на дівчат чекали доволі дивні пригощання: свинячі мізки, бичачий член і навіть смузі з тарганів.
Виявилось, що такі “смаколики” дівчатам приніс блогер, шоу-мен Володимир Дантес. Та їсти це моделям не обов'язково. Вони можуть відповісти на каверзне питання. Якщо ж відповідати не хочеться, тоді доведеться їсти якусь гидоту.
Більшість обирало відповідати на питання. Однак, Даша, наприклад, обрала гидотну їжу, щоб не відповідати хто з них кращий – вона чи подруга Аріна.
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Супер топ-модель по-українськи 4. Даша Майстренко / Фото від пресслужби шоу
Вечірка
Цей тиждень проходить під гаслом колаборації. Тож Усі випробування будуть проходити у парах. Та дівчат 11, тож у кожному завданні ведуча Алла Костромічова складе допомогу і конкуренцію дівчатам.
В рамках фотосесії на Супер топ-модель по-українськи дівчата мали рекламували бренд взуття. Суть завдання полягала у тому, щоб обіграти історію вечірки і при цьому прорекламувати взуття. Уся складність була через складні пози, адже одній дівчині у парі потрібно було тримати келиха на каблуці, а іншій – наливати шампанське. Якщо склянка падає і розбивається – завдання одразу ж завершується.
Єдиним, хто не впорався із завданням була пара Марго та Таня. Вірніше, провалила завдання лише Таня, вона не встигла зробити жодного кадру – стакан одразу ж розбився.
А от пара Аніри та Алли – була на висоті. Вдалі кадри були як в Алли, так і в Аріни. А найважливіше – їхній стакан так і залишився не ушкодженим.
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Несподівано, але Аріна вирішила зробити добру справу та подарувати цю склянку Тані. Тож хоч одне вдале фото у дівчини на фіналі все ж буде.
Криваве дефіле
Вже не перший тиждень у Супер топ-модель по-українськи експерти намагаються донести якийсь соціальний посил. Цього разу хотіли звернути увагу на проблему носіння натурального хутра. Це знову парне завдання. Але цього разу Алла стала у пару з Танею Брик.
Супер топ-модель по-українськи. Алла і Таня / Фото від пресслужби шоу
Дівчата виходили на подіум у парах та на двох вони несли одну і дуже важку шубу. Завдання дівчат полягало у тому, щоб донести до людей, що натуральне хутро – це вбивство.
Рекламний кліп
Останнє завдання цього тижня – запис короткого рекламного ролика з Монатіком. Напарником для кожної з дівчат став співак Монатік. Моделі по черзі мали станцювати короткий танок та прорекламувати разом з тим прикрасу.
Найвдаліше це випробування пройшло для Тані. Вона записала ролик з першого ж дубля. Її роботу високо оцінив і Монатік. Він подарував їй одну із прикрас. Саме вона стала найкращою моделі на проєкті цього тижня.
Хто покинув шоу
Номінація цього тижня стала справжнім шоком – у неї потрапили Гоша та Даша (улюблениця глядачів).
Через Дашу навіть виникла гостра перепалка між Сергієм Нікітюком (Майстренко працює в його модельному агентстві) з колегою Сонею Плакидюк. Однак, рішення трьох інших експертів було незмінним – саме Даша цього тижня покидає проєкт.
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