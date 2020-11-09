9 листопада вийшов вже 4 випуск шоу "Супер топ-модель по-українськи". Вже цього тижня експерти сформували 10 найкращих. за крок до "десятки" проєкт прокинула Даша Майстренко.

Цього тижня на "Супер топ-модель по-українськи" у номінацію потрапили дві моделі – Гоша і Даша Майстренко. Номінація останньої стала справжньою несподіванкою, адже у дівчини за плечима солідна модельна кар'єра.

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Та ще більшим шоком стало рішення суддів, що саме Даша покидає проєкт Супер топ-модель по-українськи. Єдиним, хто не погодився з цим рішенням, був Сергій Нікітюк. Як відомо, дівчина працює у його модельному агентстві.

Через Дашу та рішення, що саме вона покидає проєкт, у нього навіть виникла гостра перепалка з колегою Сонею Плакидюк.

Чому Даша покинула Супер топ-модель по-українськи

Весь тиждень для дівчини був складний. Всі завдання вимагали демонстрації емоцій. А Даша – спокійна дівчина, тож виконувати їх було складно. Чи то показуючи вечірку, чи дефілюючи у кривавій шубі – у дівчини був практично однаковий вираз обличчя.

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Під час зйомок кліпу Монатік відзначив, що пам'ятає модель ще з її попереднього сезону. Більше того, він навіть вболівав тоді саме за неї.

Однак, зізнання співака Даші не допомогло, навпаки викликало розгублення. Тож замість якісної роботи дівчина показувала дуже багато метушні.

Можливо, так далась в знаки довга розлука Даші з її хлопцем, який живе у Римі.

Відзначимо, що саме Даша Майстренко набрала максиму голосів глядачів на відбірковому етапі. Але на цьому етапі Супер топ-модель по-українськи враховуються лише думки суддів, тож саме Даша цього тижня покидає проєкт.