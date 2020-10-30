Четвертый сезон популярного шоу "Супер топ-модель по-украински" выходит каждую пятницу. Так, 30 октября прошел третий выпуск. За место в финале уже борются 12 девушек. Уже на этой неделе шоу покинула Настя Панова.

На этой неделе в "Супер топ-модель по-украински" были шокирующие перевоплощения. Девушкам полностью изменили образы. К тому же, в этом выпуске были сложные испытания, которые не все смогли пройти хорошо.

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Так, после перевоплощения девушки должны были дефилировать в новых образах и позировать на полотнах. Не все справились с этим, но кое-кому удалось избавиться от своих комплексов. А вторім испытанием было – достучаться до людей и рассказать о главных проблемах мира.

В зоне риска оказались две участницы – Ира Ротар на Настя Панова. В итоге, судьи решили отправить домой Настю Панову, потому что девушка не смогла показать себя с лучшей стороны на испытаниях.

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Так, теперь девушек осталось лишь 11. Они продолжают бороться между собой и идут к победе.