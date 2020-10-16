В Україні розпочинається четвертий сезон популярного шоу "Супер топ-моделі". У п'ятницю, 16 жовтня, пройшов перший випуск, який вразив всіх глядачів. Хто потрапив у шоу – дивіться у матеріалі.

Учасницями нового сезону "Супер Топ-модель по-українськи" стали 20 дівчат із попередніх сезонів, які свого часу не змогли отримати звання переможниці проєкту.

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Хто потрапив до шоу "Супер топ-моделі по-українськи"

Дівчата виходили до незмінних суддів шоу – Алли Костромічової, Соні Плакидюк та Сергія Нікітюка, які їх одразу обирали до 20-ки цього сезону. Але відомо, що учасниць заздалегідь обрали глядачі під час онлайн-голосування.



Учасниця "Супер топ-модель по-українськи" Даша Майстренко / Фото пресслужби шоу

Тож, до 4 сезону "Супер топ-моделі по-українськи" потрапили ще такі учасниці:

Тетяна Брик Настя Леухіна (ХТЗ) Карина Данилова Арина Любітєлєва Карина Мінаєва Анна Суліма Даша Майстренко Катя Свинарчук Саша Літвін Саша Кугат Іра Ротар Віка Рогальчук Іра Мойсак Ліза Доронько Настя Панова Софі Берідзе Катя Чечеленко Аміна Досимбаєва Марго Верховцева Христина-Анна Прихидько

Перше випробування з гуртом TVORCHI

Цікаво, що в цьому сезоні щотижня до команди суддів долучатиметься один експерт. На першому тижні ним став Сергій Притула.

Першим випробуванням для дівчат стало дефіле під виступ популярного українського гурту TVORCHI. Учасниці одразу почали збиратися та готуватися до виступу.

Під час випробування учасники гурту грали свої популярні хіти, а дівчата мали виходити та дефілювати перед всіма суддями. Вони з задоволенням виходили під музику на подіум, адже вже дуже скучили за моделінгом.



Учасниця шоу Віка Рогальчук / Фото від пресслужби шоу

Проте не всі могли справитися з цим. Так, деякі учасники не були у формі та не на всіх налізло обране вбрання. Окрім того, не всі впевнено виходили на подіум.

Вкінці дівчата вийшли всі разом та продефілювали перед суддями. Після цього Сергій Притула вирішив перевірити декількох дівчат та задав їх прості питання. Але не всі знали відповіді.

Далі Алла Костромічова назвала топ-5 дівчат, які стали улюбленцями глядачів:

Даша Майстренко

Марго Верховцева

Аміна Досімбаєва

Таня Брик

Софі Берідзе

Саме вони проходять до другого випуску автоматично. На всіх інших дівчат чекає наступне випробування – фотосесія.

Друге випробування – фотосесія

Це останнє випробування першого тижня. Судді наголосили, що всіх дівчат є 20, але у цьому сезоні залишаться лише 13 учасників. Тож сьогодні шоу покинуть 7 дівчат.

Учасниці мали на кожній фотосесії лише по 5 кадрів без права на помилку. Вони мали йти до циферблату і ставати навпроти тієї стрілки, в якому сезоні вони раніше брали участь.

Вони підготувалися до шоу та поділили, хто за ким йтиме. Звичайно, між ними одразу виникли суперечки та сварки.

Учасниці по черзі виходили на подіум та вилазили на циферблат. Там вони позували для фотографа. Всі дівчата намагалися вигадати щось оригінальне. Першою вийшла Ірина Мойсак. якій вдалося здивувати суддів.



Учасниця шоу Настя Панова на фотосесії / Фото від пресслужби проєкту

Далі вийшла до циферблату Настя Леухіна. Дівчина розповіла, що після попереднього сезону вона хворіла анорексією, але зараз вже вилікувалася, тому дещо поправилася. Учасниця виступила непогано, суддям сподобалося.

Дівчата по черзі виходили на подіум та показували свої найкращі пози, аби лишитися в шоу. Але не всі могли показати себе з кращого боку. Дехто лише розчарував суддів.

Дівчата намагалися триматися руками на конструкції. Так, одній з учасниць стало погано і вона показала лише два кадри. Але судді запевнили, що вони були круті. Після неї виступила Анна Сулима, яка поправилася на кілька кілограмів. І дівчині було важко позувати.

Після того, як виступили всі учасники, дівчата поїхали в модельний будинок. Але до будинку могли зайти лише ті учасники, які змогли чудово виступити. Тому 7 учасників мали покинути шоу, але вигнали лише 6.

Хто з учасниць покинув шоу в першому випуску

Судді хвалили багатьох учасниць за їхні попередні випробування та фоторезультати. Але не всі їх змогли здивувати. Декого з дівчат критикували, адже за їх фото було соромно.

Так, шоу у першому випуску покинули:

Катя Свинарчук

Ліза Доронько

Каріна Мінаєва

Каріна Данилова

Анна Суліма

Христина-Анна Приходько