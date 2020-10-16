Супер топ-модель по-украински 4 сезон 1 выпуск: кто из участниц прошел в шоу
В Украине начинается четвертый сезон популярного шоу "Супер топ-модели". В пятницу, 16 октября, прошел первый выпуск, поразивший всех зрителей. Кто попал в шоу – смотрите в материале.
Участницами нового сезона "Супер Топ-модель по-украински" стали 20 девушек из предыдущих сезонов, которые в свое время не смогли получить звание победительницы проекта.
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Кто попал в шоу "Супер топ-модели по-украински"
Девушки выходили к неизменным судьям шоу – Алле Костромичевой, Соне Плакидюк и Сергею Никитюку, которые их сразу выбирали до 20-ки этого сезона. Но известно, что участниц заранее выбрали зрители во время онлайн-голосования.
Участница "Супер Топ-модель по-украински" Даша Майстренко / Фото пресс-службы шоу
Поэтому, в 4 сезон "Супер топ-модели по-украински" попали еще такие участницы:
- Татьяна Брык
- Настя Леухина (ХТЗ)
- Карина Данилова
- Арина Любителева
- Карина Минаева
- Анна Сулима
- Даша Майстренко
- Катя Свинарчук
- Саша Литвин
- Саша Кугат
- Ира Ротар
- Вика Рогальчук
- Ира Мойсак
- Лиза Доронько
- Настя Панова
- Софи Беридзе
- Катя Чечеленко
- Амина Досымбаева
- Марго Верховцева
- Кристина-Анна Прихидько
Первое испытание с группой TVORCHI
Интересно, что в этом сезоне еженедельно к команде судей будет приобщаться один эксперт. На первой неделе им стал Сергей Притула.
Первым испытанием для девушек стало дефиле под выступление популярной украинской группы TVORCHI. Участницы сразу начали собираться и готовиться к выступлению.
Во время испытания участники группы играли свои хиты, а девушки должны были выходить и дефилировать перед всеми судьями. Они с удовольствием выходили под музыку на подиум, ведь уж очень соскучились по моделингу.
Участница шоу Вика Рогальчук / Фото от пресс-службы шоу
Однако не все могли справиться с этим. Так, некоторые участники не были в форме и не на всех налез выбранный наряд. Кроме того, не все уверенно выходили на подиум.
Наконец девушки вышли все вместе и продефилировали перед судьями. После этого Сергей Притула решил проверить нескольких девушек и задал их простые вопросы. Но не все знали ответы.
Далее Алла Костромичева назвала топ-5 девушек, которые стали любимцами зрителей:
- Даша Майстренко
- Марго Верховцева
- Амина Досимбаева
- Таня Брык
- Софи Беридзе
Именно они проходят ко второму выпуску автоматически. Всех остальных девушек ждет следующее испытание – фотосессия.
Второе испытание – фотосессия
Это последнее испытание первой недели. Судьи отметили, что всех девушек – 20, но в этом сезоне останутся лишь 13 участниц. Поэтому сегодня шоу покинут 7 девушек.
Участницы имели на каждой фотосессии лишь по 5 кадров без права на ошибку. Они должны были идти к циферблату и становиться напротив той стрелки, в каком сезоне они раньше участвовали.
Они подготовились к шоу и поделили, кто за кем будет идти. Конечно, между ними сразу возникли споры и ссоры.
Участницы по очереди выходили на подиум и вылезали на циферблат. Там они позировали для фотографа. Все девушки пытались придумать что-то оригинальное. Первой вышла Ирина Мойсак, которой удалось удивить судей.
Участница шоу Настя Панова на фотосессии / Фото от пресс-службы проекта
Дальше вышла к циферблату Настя Леухина. Девушка рассказала, что после предыдущего сезона она болела анорексией, но сейчас уже вылечилась, поэтому немного поправилась. Участница выступила неплохо, судьям понравилось.
Девушки по очереди выходили на подиум и показывали свои лучшие позы, чтобы остаться в шоу. Но не все могли показать себя с лучшей стороны. Кое-кто лишь разочаровал судей.
Девушки старались держаться руками на конструкции. Так, одной из участниц стало плохо и она показала лишь два кадра. Но судьи заверили, что они были крутые. После нее выступила Анна Сулима, поправившаяся на несколько килограммов. И девушке было трудно позировать.
После того как выступили все участники, девушки поехали в модельный дом. Но в дом могли зайти только те участники, которые смогли прекрасно выступить. Поэтому 7 участников должны были покинуть шоу.
Кто из участниц покинул шоу в первом выпуске
Судьи хвалили многих участниц за их предыдущие испытания и фоторезультаты. Но не все их смогли удивить. Некоторых из девушек критиковали, ведь за их фото было стыдно.
Так, шоу в первом выпуске покинули:
- Катя Свинарчук
- Лиза Доронько
- Карина Минаева
- Карина Данилова
- Анна Сулима
- Кристина-Анна Прихидько
Что известно о Топ-модели по-украински?
Это модельное реалити-шоу, которое дает девушкам возможность покорить мир высокой моды, независимо от гендерной принадлежности.
Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины, каждый сам за себя. Эксперты организовывают для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников модельной школы к работе в мире высокой моды.