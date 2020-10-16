В Украине начинается четвертый сезон популярного шоу "Супер топ-модели". В пятницу, 16 октября, прошел первый выпуск, поразивший всех зрителей. Кто попал в шоу – смотрите в материале.

Участницами нового сезона "Супер Топ-модель по-украински" стали 20 девушек из предыдущих сезонов, которые в свое время не смогли получить звание победительницы проекта.

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Кто попал в шоу "Супер топ-модели по-украински"

Девушки выходили к неизменным судьям шоу – Алле Костромичевой, Соне Плакидюк и Сергею Никитюку, которые их сразу выбирали до 20-ки этого сезона. Но известно, что участниц заранее выбрали зрители во время онлайн-голосования.



Участница "Супер Топ-модель по-украински" Даша Майстренко / Фото пресс-службы шоу

Поэтому, в 4 сезон "Супер топ-модели по-украински" попали еще такие участницы:

Татьяна Брык Настя Леухина (ХТЗ) Карина Данилова Арина Любителева Карина Минаева Анна Сулима Даша Майстренко Катя Свинарчук Саша Литвин Саша Кугат Ира Ротар Вика Рогальчук Ира Мойсак Лиза Доронько Настя Панова Софи Беридзе Катя Чечеленко Амина Досымбаева Марго Верховцева Кристина-Анна Прихидько

Первое испытание с группой TVORCHI

Интересно, что в этом сезоне еженедельно к команде судей будет приобщаться один эксперт. На первой неделе им стал Сергей Притула.

Первым испытанием для девушек стало дефиле под выступление популярной украинской группы TVORCHI. Участницы сразу начали собираться и готовиться к выступлению.

Во время испытания участники группы играли свои хиты, а девушки должны были выходить и дефилировать перед всеми судьями. Они с удовольствием выходили под музыку на подиум, ведь уж очень соскучились по моделингу.



Участница шоу Вика Рогальчук / Фото от пресс-службы шоу

Однако не все могли справиться с этим. Так, некоторые участники не были в форме и не на всех налез выбранный наряд. Кроме того, не все уверенно выходили на подиум.

Наконец девушки вышли все вместе и продефилировали перед судьями. После этого Сергей Притула решил проверить нескольких девушек и задал их простые вопросы. Но не все знали ответы.

Далее Алла Костромичева назвала топ-5 девушек, которые стали любимцами зрителей:

Даша Майстренко

Марго Верховцева

Амина Досимбаева

Таня Брык

Софи Беридзе

Именно они проходят ко второму выпуску автоматически. Всех остальных девушек ждет следующее испытание – фотосессия.

Второе испытание – фотосессия

Это последнее испытание первой недели. Судьи отметили, что всех девушек – 20, но в этом сезоне останутся лишь 13 участниц. Поэтому сегодня шоу покинут 7 девушек.

Участницы имели на каждой фотосессии лишь по 5 кадров без права на ошибку. Они должны были идти к циферблату и становиться напротив той стрелки, в каком сезоне они раньше участвовали.

Они подготовились к шоу и поделили, кто за кем будет идти. Конечно, между ними сразу возникли споры и ссоры.

Участницы по очереди выходили на подиум и вылезали на циферблат. Там они позировали для фотографа. Все девушки пытались придумать что-то оригинальное. Первой вышла Ирина Мойсак, которой удалось удивить судей.



Участница шоу Настя Панова на фотосессии / Фото от пресс-службы проекта

Дальше вышла к циферблату Настя Леухина. Девушка рассказала, что после предыдущего сезона она болела анорексией, но сейчас уже вылечилась, поэтому немного поправилась. Участница выступила неплохо, судьям понравилось.

Девушки по очереди выходили на подиум и показывали свои лучшие позы, чтобы остаться в шоу. Но не все могли показать себя с лучшей стороны. Кое-кто лишь разочаровал судей.

Девушки старались держаться руками на конструкции. Так, одной из участниц стало плохо и она показала лишь два кадра. Но судьи заверили, что они были крутые. После нее выступила Анна Сулима, поправившаяся на несколько килограммов. И девушке было трудно позировать.

После того как выступили все участники, девушки поехали в модельный дом. Но в дом могли зайти только те участники, которые смогли прекрасно выступить. Поэтому 7 участников должны были покинуть шоу.

Кто из участниц покинул шоу в первом выпуске

Судьи хвалили многих участниц за их предыдущие испытания и фоторезультаты. Но не все их смогли удивить. Некоторых из девушек критиковали, ведь за их фото было стыдно.

Так, шоу в первом выпуске покинули:

Катя Свинарчук

Лиза Доронько

Карина Минаева

Карина Данилова

Анна Сулима

Кристина-Анна Прихидько