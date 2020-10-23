Нещодавно розпочався новий сезон популярного шоу "Супер топ-модель по-українськи". У п'ятницю, 23 жовтня, пройшов вже другий випуск шоу, де на дівчат чекало багато випробувань. Як пройшов 2 випуск шоу – дивіться у матеріалі.

Зазначимо, що учасницями нового сезону "Супер Топ-модель по-українськи" стали дівчата із попередніх сезонів. Проте ще першого випуску 6 дівчат вигнали з проєкту. Тож, за перемогу борються лише 14 дівчат.

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Дівчата нарешті заїхали в модельний будинок та одразу почали обирати собі кімнати. А випробування на них чекало наступного дня. Додамо, що цього тижня супер експертом став співак Сергій Бабкін.

Випробування "виправити помилки минулого"

На випробуванні дівчата мали випробувати свої минулі помилки. Це стала фотосесія, яка колись була "не по зубах" у попередньому сезоні. Учасниці одразу почали приміряти свої образи та готуватися до конкурсу.

Першою на випробування пішла Саша Кугат. Дівчина мала на турніку показати взуття під час фотосесії.

Після цього вийшла Іра Мойсак. Дівчина мала вийти оголеною,проте, учасниця не змогла показати свої оголені груди. Згодом її таки вмовили судді проєкту і вона пройшла завдання. Соня Плакидюк сказала, що дівчина її здивувала.



Таня Брик під час фотосесії / Фото від пресслужби шоу

Наступною прийшла Настя ХТЗ. Дівчина мала знову сфотографуватися на календар з котом. Цього разу учасниця теж не змогла вразити суддів. А потім вийшла на подіум Софі Берідзе. Дівчина мала сфотографуватися на фоні інстаграм-плакату. Але в учасниці теж не вийшло виправити свої помилки.

Далі Аміна та Марго вийшли на фотосесію у стилі балету. І там вони справилися доволі непогано. А виступила Тетяна Брик, яка мала бути в образі русалки. Учасниця дуже сподобалася суддям.



Катя Чєчєла на конкурсі / Фото від пресслужби шоу

Так, дівчата по черзі виходили і намагалися вразити суддів і показати кращі кадри, ніж вони робили в минулих сезонах. Багато учасниць змогли виправити свої помилки, але деякі дівчата не справилися з завданням.

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Випробування з квітами

Далі дівчат чекало ще одне завдання – вони прийшли до лікарні «Охматдит», де вони мали влаштувати дефіле перед дітьми, які щодня борються за своє життя. Учасниці мали виступити так, щоб надихнути малечу. Їм дали квіти та підготували образи та макіяж.

Дівчата мали йти по водяних кульках, а в кінці стати на рухому поверхню для позування.

Першою пішла Таня Брик, якій вдалося порадувати дітей. Далі пішла Марго, яка почала згадувати свої тяжкі історії з життя. Суддям її дефіле сподобалося, особливо була вражена Алла Костромічова. Натомість Іра Ротар все зіпсувала, бо їй не вдалося показати себе з кращого боку.



Вікторія Рогальчук у конкурсі / Фото від пресслужби шоу

Далі вийшла Саша Кугат. Дівчина всіх розсмішила через те, що була "поганою квіткою" і навіть впала з подіуму. Також впоралася з завданням Саша Літвін.

Ще кілька учасниць все зробили класно. Решта дівчат неправильно зрозуміли завдання – вони просто позували та показували власні емоції, а не намагалися розвеселити малечу. Вкінці діти вибігли до моделей та веселилися разом. Цей момент зворушив багатьох учасниць.



Саша ЛІтвін з квітами / Фото від пресслужби шоу

Сексуальна фотосесія в білизні

Останнім випробуванням стала фотосесія жіночої білизни від Жильової з сексуальним партнером – Женею Котом. Мало бути 5 кадрів, а останній – пара мала поставити підтримку.

Першою була Вікторія Рогальчук, яка здивувала суддів чарівними кадрами та підтримкою.

Далі вийшла Катя Чічєла. Але вона зробила це з кам’яним обличчям та в неї взагалі не вдалася підтримка. Загалом, судді були засмучені її кадрами.

Вразили членів журі також Саша Когут, Іра Мойсак та Таня Брик. Натомість Настя ХТЗ не до кінця продумала підтримку з партнером. Загалом, вона виснажила суддів своїми проханнями.

Далі вийшла Марго, яка дещо соромилася позувати в фотосесії з білизною. Дівчина зізналася, що після третього сезону "Топ моделі по-українськи" в неї була депресія. Проте на цьому завданні дівчина зробила все чудово.



Саша Літвін і Женя Кот / Фото від пресслужби шоу

Натомість Іра Ротар лише все зіпсувала. Їй не вдалося здивувати суддів і зробити гарний кадр. А Настя Панова зробила дуже круту підтримку та показала пристрасть з партнером. Далі вийшла Саша Літвін, яка вразила своєю сексуальністю членів журі.

Хто покинув шоу

Після всіх випробувань судді одразу показали кадри дівчат, які їм сподобалися та залишаються в шоу. Проте не всі проходять до наступного випуску.

Так, судді почали критикувати Катю Чєчєлу через те, що вона погано висловилася під час конкурсу. Тож, дівчину вигнали з шоу. Також проєкт вирішила добровільно покинути Настя ХТЗ, бо їй поки важко морально.

Потім судді продовжили обговорювати кадри та роботу учасниць. Дехто їх приємно здивував, а інші – лише розчарували. Проте, оскільки шоу покинула Настя судді більш нікого не виганяли. Але в зоні ризику були Софі Берідзе та Настя Панова.