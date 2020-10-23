Недавно начался новый сезон популярного шоу "Супер топ-модель по-украински". В пятницу, 23 октября, прошел уже второй выпуск шоу, где девушек ждало много испытаний. Как прошел 2 выпуск шоу – смотрите в материале.

Отметим, что участницами нового сезона "Супер Топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов. Однако еще в первом выпуске 6 девушек выгнали из проекта. Поэтому, за победу борются только 14 девушек.

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Девушки наконец заехали в модельный дом и сразу начали выбирать себе комнаты. А испытание их ждало на следующий день. Добавим, что на этой неделе супер экспертом стал певец Сергей Бабкин.

Испытание "Исправить ошибки прошлого"

На испытании девушки должны были испытать свои прошлые ошибки. Это стала фотосессия, которая была "не по зубам" в предыдущем сезоне. Участницы сразу начали примерять свои образы и готовиться к конкурсу.

Первой на испытание пошла Саша Кугат. Девушка должна была на турнике показать обувь во время фотосессии.

После этого вышла Ира Мойсак. Девушка должна была выйти обнаженной, однако, участница не смогла показать свою обнаженную грудь. Впоследствии ее таки уговорили судьи проекта и она прошла задание. Соня Плакидюк сказала, что девушка ее удивила.



Таня Брик во время фотосессии / Фото от пресс-службы шоу

Следующей пришла Настя ХТЗ. Девушка должна была снова сфотографироваться на календарь с котом. На этот раз участница тоже не смогла впечатлить судей. А потом вышла на подиум Софи Беридзе. Девушка должна была сфотографироваться на фоне инстаграм-плаката. Но у участницы тоже не получилось исправить свои ошибки.

Далее вышли Амина и Марго на фотосессию в стиле балета. И там они справились довольно неплохо. А выступила Татьяна Брик, которая должна была быть в образе русалки. Участница очень понравилась судьям.



Катя Чечела на конкурсе / Фото от пресс-службы шоу

Так, девушки по очереди выходили и пытались поразить судей и показать лучшие кадры, чем они делали в прошлых сезонах. Многие участницы смогли исправить свои ошибки, но некоторые девушки не справились с заданием.

Испытание с детьми

Дальше девушек ждало еще одно задание – они пришли в больницу "Охматдет", где они должны были устроить дефиле перед детьми, которые ежедневно борются за свою жизнь. Участницы должны были выступить так, чтобы вдохновить малышей. Им дали цветы и подготовили образы и макияж.

Девушки должны были идти по водяным шарикам, а в конце стать на подвижную поверхность для позирования.

Первой пошла Таня Брик, которой удалось порадовать детей. Дальше пошла Марго, которая начала вспоминать свои тяжкие истории из жизни. Судьям ее дефиле понравилось, особенно была поражена Алла Костромичева. Зато Ира Ротар все испортила, потому что ей не удалось показать себя с лучшей стороны.



Виктория Рогальчук в конкурсе / Фото от пресс-службы шоу

Дальше вышла Саша Кугат. Девушка всех рассмешила из-за того, что была "плохим цветком" и даже упала с подиума. Также справилась с задачей Саша Литвин.

Еще несколько участниц все сделали классно. Остальные девушки неправильно поняли задание – они просто позировали и показывали собственные эмоции, а не пытались развеселить малышей. Наконец дети выбежали к моделям и веселились вместе. Этот момент растрогал многих участниц.



Саша Литвин с цветами / Фото от пресс-службы шоу

Сексуальная фотосессия в белье

Последним испытанием стала фотосессия женского белья от Жилевой с сексуальным партнером – Женей Котом. Должно было быть 5 кадров, а последний – пара должна была поставить поддержку.

Первой была Виктория Рогальчук, которая удивила судей волшебными кадрами и поддержкой.

Дальше вышла Катя Чича. Но она сделала это с каменным лицом и у нее вообще не удалась поддержка. В общем, судьи были расстроены ее кадрами.

Поразили членов жюри также Саша Когут, Ира Мойсак и Таня Брик. Зато Настя ХТЗ не до конца продумала поддержку с партнером. В общем, она измотала судей своими просьбами.

Далее вышла Марго, которая несколько стеснялась позировать в фотосессии с бельем. Девушка призналась, что после третьего сезона "Топ модели по-украински" у нее была депрессия. Однако на этом задании девушка сделала все замечательно.

Саша Литвин и Женя Кот / Фото от прессслужбы шоу

Зато Ира Ротар лишь все испортила. Ей не удалось удивить судей и сделать красивый кадр. А Настя Панова оказала очень крутую поддержку и показала страсть с партнером. Далее вышла Саша Литвин, поразившая своей сексуальностью членов жюри.

Кто покинул шоу

После всех испытаний судьи сразу показали кадры девушек, которые им понравились и остаются в шоу. Однако не все проходят до следующего выпуска.

Так, судьи начали критиковать Катю Чечелу из-за того, что она плохо выразилась во время конкурса. Поэтому, девушку выгнали из шоу. Также проект решила добровольно покинуть Настя ХТЗ, потому что ей пока тяжело морально.

Затем судьи продолжили обсуждать кадры и работу участниц. Некоторые их приятно удивили, а другие – только разочаровали. Однако, поскольку шоу покинула Настя судьи более никого не выгоняли. Но в зоне риска были Софи Беридзе и Настя Панова.