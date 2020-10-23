23 жовтня пройшов 2 випуск нового сезону шоу "Супер топ-модель по-українськи". І хоча проєкт лише розпочався, за місце у фіналі борються лише 14 дівчат. А вже цього тижня шоу покинуи дві учасниці – Катя Чєчєла .

На цьому тижні у "Супер топ-модель по-українськи" було три цікавих випробування – фотосесія "виправити минуле", дефіле з квітами біля дітей та фотосесія в білизні з партнером.

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Цього тижня експерти вирішили вигнати Катю Чєчєлу через те, що вона погано ставилася до оточуючих та образила фотографа перед всіма учасниками та суддями. Вона навіть не змагалася за участь у проєкті.



Катя Чєчєла покинула проєкт / Фото Нового каналу

Також шоу покинула Настя ХТЗ – вона зізналася, що їй зараз тяжко і вирішила піти з шоу. Окрім того, учасниця погано впоралася у всіх випробуваннях. Зокрема, дівчина агресивно спілкувалася з суддями.



Настя ХТЗ покинула проєкт / Фото Нового каналу

Судді також критикували інших учасниць. У зоні ризику опинилися дві дівчини – Софі Берідзе та Настя Панова. Проте оскільки шоу покинула Настя судді, більш нікого не виганяли.