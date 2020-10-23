23 октября прошел 2 выпуск нового сезона шоу "Супер топ-модель по-украински". И хотя проект только начался, за место в финале борются только 14 девушек. А уже на этой неделе шоу покинуи две участницы – Катя Чечела и Настя ХТЗ.

На этой неделе в "Супер топ-модель по-украински" было три интересных испытания – фотосессия "исправить прошлое", дефиле с цветами возле детей и фотосессия в белье с партнером.

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На этой неделе эксперты решили выгнать Катю Чечелу из-за того, что она плохо относилась к окружающим и оскорбила фотографа перед всеми участниками и судьями. Она даже не соревновалась за участие в проекте.



Катя Чечела покинула проект / Фото Нового канала

Также шоу покинула Настя ХТЗ – она призналась, что ей сейчас тяжело и решила уйти из шоу. Кроме того, участница плохо справилась во всех испытаниях. В частности, девушка агрессивно общалась с судьями.



Настя ХТЗ покинула проект / Фото Нового канала

Судьи также критиковали других участниц. В зоне риска оказались две девушки – Софи Беридзе и Настя Панова. Однако поскольку шоу покинула Настя, судьи больше никого не выгоняли.