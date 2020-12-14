Супер топ-модель по-украински 4 сезон 9 выпуск: кто покинул шоу
14 ноября вышел уже 9 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". На этой неделе эксперты отправили домой двух девушек – Арину и Иру.
На этой неделе на "Супер топ-модель по-украински" в номинацию попали все девушки. Осталась 5-ка лучших, поэтому даже малейшая ошибка может привести к тому, что девушка покинет проект.
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Еще на прошлой неделе Алла заявила, что первое испытание станет последним для номинанток прошлой недели – Арины или Иры.
Удивительно, но во время этого испытания, которое стало, фактически, борьбой за жизнь, именно Арина и Ира показали худшую работу. Особенно удивила Арина, у которой за плечами едва ли не самый большой модельный опыт. Похоже, девушка просто устала.
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При этом уже второе испытание этой недели на Супер топ-модель по-украински стало последним и для Иры. Выглядело, что главная миссия девушки на проекте – победить Арину.
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Она с этим успешно справилась и преждевременно сдалась. Второе испытание у девушки было настолько провальным, что эксперты решили не ждать конца недели и выгнали Иру сразу.
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