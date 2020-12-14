В понедельник, 14 декабря, состоялся 9 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". На этой неделе должна определиться тройка финалисток. Кто покинет проект за шаг до финала – сегодня узнаем.

Напомним, что участницами "Супер топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов.

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Звездный подиум

Первая задача этой недели особенно тревожна для девушек. Ведь она станет еще и последним шансом для Арины и Иры.

Это должно быть дефиле по самому большому подиуму в Украине – длиной 100 метров. При этом каждая из моделей должна была дефилировать в образе какой-то из всемирно известных звезд – Рианна, Шакира, Дженнифер Лопес, Мадонна и Билли Эйлиш.

Чтобы помочь девушкам лучше перевоплотиться в новые образы эксперты позвали на помощь актеров Drag queens.

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Худшими в этом дефиле было как раз у Арины и Иры. Однако Ира Мойсак показала немного лучшую работу. Поэтому именно она продолжает борьбу на шоу Супер топ-модель по-украински.

Выпустить внутреннего зверя

Вторая задача на этой неделе еще провокативнее. Каждая из девушек должна найти в себе внутреннего темного зверя, признать и принять его, а также показать этого зверя.

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Костюмы моделей ужасали. Но большинству удалось рассказать о самом сокровенном и удачно справиться с заданием. Единственной, кто так и не поняла чего от нее хотят эксперты была Ира. Ее работа была настолько безэмоциональной и провальной, что эксперты решили не ждать конца недели и выгнали девушку прямо сейчас.

Нет насилию

Последнее задание на этой неделе выполняли только три модели. На этом испытании к экспертам присоединилась Маша Ефросинина. Она уже много лет помогает бороться с насилием над женщинами в Украине.

Супер топ-модель по-украински / Фото организаторов шоу​

Сейчас именно модели должны помочь Маше с этой миссией. Каждая из них должна сыграть историю с насилием и показать всю боль на фото.

На финальном выгоне Алла появилась без традиционных фото девушек и объявила, что все три девушки проходят в следующую неделю. А это значит, что именно Даша, Саша и Таня становятся финалистками Супер топ-модель по-украински.