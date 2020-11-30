В понедельник, 30 ноября, состоялся 7 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". На этой неделе мы наконец узнаем, что же это за загадочная модель, которую эксперты решили вернуть на проект.

Напомним, что участницами "Супер топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов. Даша Майстренко покинула шоу несколько недель назад. Эксперты заявили, что девушка не проявляла инициативности, именно поэтому она покинула проект.

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Однако ее работа в рекламной кампании настолько поразила Соню Плакидюк, что она решила вернуть Дашу на Супер топ-модель по-украински.

Но сказать, что девушки не слишком гостеприимно приняли Дашу, – это ничего не сказать. Все до одной были возмущены. Даже ее подруги – Саша и Таня, и даже лучшая подруга Арина, тоже заявили, что лучше бы Даша не возвращалась.

Экстрим-фотосессия

Но несмотря на все скандалы уже на следующий день девушки отправились на Херсонщину. Там их ждет экстрим-фотосессия. В херсонской пустыне они должны прорекламировать пуховики, катаясь на скейтборде и при этом демонстрируя сексуальность.



Супер топ-модель по-украински: экстрим-фотосессия / Фото пресс-службы шоу

С задачей справились не все. Особенно разочарованы были работой Саши Кугат. Сама девушка не сумела собраться с эмоциями и показать удачную работу. В результате, она решила досрочно покинуть Супер топ-модель по-украински.

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Дефиле-перформанс

Следующая локация – Геническое озеро. Там девушек ждет очень необычное дефиле. Они будут подражать фламинго, которые тоже облюбовали эту локацию. После классического дефиле нужно будет занять “позу-фламинго”. Труднее всего будет первым моделям, так как пока пройдет последняя – первой придется стоять около 10 минут, пока остальные девушки подойдут.



Супер топ-модель по-украински / Фото от пресс-службы шоу

Это была невероятно красивая локация, девушки тоже выглядели изящно. Поэтому эксперты согласились, что абсолютно все справились с этим заданием и создали настоящий перформанс.

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Эмоциональная фотосессия

Третья задача этой недели на Супер топ-модель по-украински – это фотосессия, которая имеет мощный социальный подтекст. Фотосессия должна показать борьбу с браконьерством и вымиранием животных, особенно тех, что занесены в Красную книгу.