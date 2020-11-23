В понедельник, 23 ноября, состоялся 6 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". На этой неделе девушки будут работать с известным украинским режиссером Аланом Бадоевым. Но несмотря на старания шоу покинут сразу 3 девушки.

Напомним, что участницами "Супер топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов. Сейчас за победу борются лишь 9 участниц и на этой неделе их останется всего 6-ро.

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Борьба принцессы и воровки

Первое задание будет парным. Это фотосессия, которая затрагивает классическую проблематику борьбы добра и зла. Девушки в паре будут разделены на принцессу и воровку. Первая должна сохранить условную "формулу красоты", а другая – пытаться ее украсть.



Супер топ-модель по-украински 4 сезон. Парная фотосессия / Фото от пресс-службы шоу

Одна из самых интересных пар – Амина и Марго. С первого дня девушки демонстрируют конкуренцию на проекте Супер топ-модель по-украински 4 сезон. Так что борьбу в реальности интересно будет перенести на съемочную площадку.

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Однако, их пара не стала лучшей. Больше всего поразила экспертов работа Арины и Саши. Но лучшей выбрали Сашу. В качестве вознаграждения модели предложили поездку в релакс-зону с бассейном. При этом компанию составят две ее подруги Марго и Арина.

Фотосессия в Париже

Придя на следующее задание девушки еще издали поняли, что сейчас им нужно будет отыгрывать легкость в Париже. Ведь на локации была размещена уменьшенная копия Эйфелевой башни.