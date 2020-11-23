Супер топ-модель по-украински 4 сезон 6 выпуск: кто из моделей поразил Бадоева
В понедельник, 23 ноября, состоялся 6 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". На этой неделе девушки будут работать с известным украинским режиссером Аланом Бадоевым. Но несмотря на старания шоу покинут сразу 3 девушки.
Напомним, что участницами "Супер топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов. Сейчас за победу борются лишь 9 участниц и на этой неделе их останется всего 6-ро.
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Борьба принцессы и воровки
Первое задание будет парным. Это фотосессия, которая затрагивает классическую проблематику борьбы добра и зла. Девушки в паре будут разделены на принцессу и воровку. Первая должна сохранить условную "формулу красоты", а другая – пытаться ее украсть.
Супер топ-модель по-украински 4 сезон. Парная фотосессия / Фото от пресс-службы шоу
Одна из самых интересных пар – Амина и Марго. С первого дня девушки демонстрируют конкуренцию на проекте Супер топ-модель по-украински 4 сезон. Так что борьбу в реальности интересно будет перенести на съемочную площадку.
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Однако, их пара не стала лучшей. Больше всего поразила экспертов работа Арины и Саши. Но лучшей выбрали Сашу. В качестве вознаграждения модели предложили поездку в релакс-зону с бассейном. При этом компанию составят две ее подруги Марго и Арина.
Фотосессия в Париже
Придя на следующее задание девушки еще издали поняли, что сейчас им нужно будет отыгрывать легкость в Париже. Ведь на локации была размещена уменьшенная копия Эйфелевой башни.
Супер топ-модель по-украински 4 сезон. Париж посреди Киева / Фото от пресс-службы шоу
Модели должны были прорекламировать сухарики, при этом демонстрируя легкость. Несмотря на несложное задание и очень красивые костюмы, далеко не все девушки удачно справились с заданием.
Съемка с Бадоевым
Новое задание на шоу Супер топ-модель по-украински 4 сезон и новый сюрприз от экспертов. Для съемки социального ролика пригласили одного из самых известных режиссеров Украины Алана Бадоева.
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Супер топ-модель по-украински 4 сезон: съемка ролика / Фото от пресс-службы шоу
Съемка ролика должна была происходить в бассейне. А миссия клипа – привлечь внимание к чрезмерному производству и потреблению одежды. Модели должны были как будто задыхаться в том бассейне с одеждой, а потом таки вырваться и отыграть первый вздох жизни.
Супер топ-модель по-украински 4 сезон: съемка ролика / Фото от пресс-службы шоу
Двое из моделей уже успели поработать с Бадоевым. Это Амина и Ира Мойсак. Режиссер узнал обеих девушек и пытался помочь. Однако, Амина задачу полностью завалила. А Ира, несмотря на страх воды, показала отличный результат и заставила режиссера кричать "Браво".
Кто покинул шоу
Экватор проекта Супер топ-модель по-украински 4 сезон уже пройден. Поэтому на этой неделе сразу три девушки покидают шоу. Это Амина, Вика и Софи.
При этом Соня Плакидюк решила вернуть в проект одну из старых участниц. Кто эта счастливица – пока держат в тайне. Об этом узнаем на следующей неделе.
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