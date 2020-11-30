Супер топ-модель по-украински 4 сезон 7 выпуск: кто покинул шоу
30 ноября вышел уже 7 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". Уже на этой неделе эксперты отправили домой Марго. А Саша Кугат решила сама уйти из проекта.
На этой неделе на "Супер топ-модель по-украински" в номинацию попали Марго и Ира.
К теме Супер топ-модель по-украински 4 сезон 7 выпуск: сенсационное возвращение Даши
Еще в начале недели эксперты неожиданно вернули в проект Дашу Майстренко. Но не успело стихнуть их возмущение, как произошла еще одна неожиданность – шоу решила покинуть Саша Кугат.
Она попробовала силы только в первом испытании. Экстремальная фотосессия должна была быть ее сильным местом, но девушка испытание провалила. Поэтому решила не ждать конца недели и в самом начале покинуть Супер топ-модель по-украински.
Интересно Супер топ-модель по-украински: все участницы шоу
На протяжении всего шоу Супер топ-модель по-украински Марго показывала очень нестабильную работу. У нее часто случались панические атаки, что еще больше осложняло ее пребывание на проекте.
Да и на этой неделе девушка не сумела реабилитироваться в глазах экспертов, поэтому вполне ожидаемо именно она покидает Супер топ-модель по-украински.
Читайте также Супер топ-модель по-украински 4 сезон 6 выпуск: кто из моделей поразил Бадоева
Что касается Иры Мойсак, то еще на прошлой неделе ее назвали лучшей на проекте. Потому на этой неделе эксперты решили дать ей еще один шанс.
Поделиться новостью