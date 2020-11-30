30 ноября вышел уже 7 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". Уже на этой неделе эксперты отправили домой Марго. А Саша Кугат решила сама уйти из проекта.

На этой неделе на "Супер топ-модель по-украински" в номинацию попали Марго и Ира.

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Еще в начале недели эксперты неожиданно вернули в проект Дашу Майстренко. Но не успело стихнуть их возмущение, как произошла еще одна неожиданность – шоу решила покинуть Саша Кугат.

Она попробовала силы только в первом испытании. Экстремальная фотосессия должна была быть ее сильным местом, но девушка испытание провалила. Поэтому решила не ждать конца недели и в самом начале покинуть Супер топ-модель по-украински.

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