23 ноября вышел уже 6 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". Уже на этой неделе эксперты отправили домой трех девушек. Проект на этой неделе покинули Софи, Вика и Амина.

На этой неделе на "Супер топ-модель по-украински" в номинацию попали все девушки.

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Как обратили внимание эксперты, экватор проекта Супер топ-модель по-украински 4 сезон уже пройден. Поэтому на этой неделе сразу три девушки покидают шоу. Причем сейчас эксперты учитывают работу девушек на протяжении всего шоу.

Первой из проекта выгнали Софи. Девушка действительно не показала положительных изменений, по сравнению с ее предыдущим сезоном. Эксперты неоднократно отмечали ее удачные внешние параметры, однако с задачами девушка справлялась плохо. Поэтому ни для кого не стало неожиданностью, что именно она покидает проект.

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Не удивило и решение насчет Амины. Девушке на протяжении всего сезона “давали” шанс. Лимит этих авансов был исчерпан. Несмотря на очень типажную внешность и любовь зрителей Амина тоже покидает Супер топ-модель по-украински 4 сезон на 6 неделе испытаний.

А вот решение насчет Вики ошарашило, пожалуй, всех. Сразу с первых недель девушка демонстрировала отличную работу и уверенно закрепилась среди лидеров. Однако, уже на 4 недели Супер топ-модель по-украински 4 сезон запал девушки начал гаснуть, а ее работа получала все больше критики.

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Интересно, что после выгона сразу 3 моделей Соня решила вернуть в проект одну из старых участниц. Кто эта счастливица – пока держат в тайне.