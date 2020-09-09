Незважаючи на скасування багатьох карантинних обмежень, пандемія коронавірусу в Україні стає все жорсткішобю та небезпечнішою. Серед тисяч українців, які щодня отримують позитивні тести на COVID-19, є багато українських зірок. Хто вони та які мають симптоми – читайте на LifeStyle 24.

Ще навесні редакція LifeStyle 24 робила добірку із голлівудськими зірками, які захворіли на коронавірус. Тоді, на жаль, чимало знаменитостей померли, але більшість все ж одужали та продовжують тішити шанувальників своєю творчістю.

До теми Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус

Останніми місяцями почастішали випадки захворювань на коронавірус в Україні, проте не всі наважуються публічно про це розповісти. Відтак, зірки українського шоу-бізнесу на своєму прикладі вирішили показати, що з хворобою потрібно боротись та піклуватись про власне здоров'я. Та що головне – зберігати з оточуючими соціальну дистанцію, носити маски та бажано рукавички. Зокрема, залишатись вдома з будь-якими ознаками коронавірусу та консультуватись зі своїм сімейним лікарем. Хвороба не відступила, тому журналісти LifeStyle 24 також особливо просять берегти себе та менше перебувати у людних місцях.

Які зірки захворіли на коронавірус в Україні?

Оля Полякова

Ще наприкінці квітня українська співачка Оля Полякова зізналась, що мала симптоми коронавірусу, коли вона у січні перебувала у Маямі, США. Разом з нею хворіла і її молодша донька Аліса, у якої температура тіла сягала 41 градусу. Обоє вони дуже кашляли. Вона зізналась, що приймала в той час антибіотики, а сама хвороба пройшла доволі важко. Однак до сьогодні Полякова не знає, чи це був COVID-19, оскільки тоді ще вірус не був настільки поширеним, окрім як в Китаї.

Влад Яма

Український хореограф Влад Яма вже має досвід у боротьбі з хворобою, адже на його думку, він теж перехворів інфекційним захворюванням також у США, Маямі. Тоді він перебував за кордоном разом зі своєю дружиною та сином, однак у них симптомів хвороби не було. В чоловіка два тижні були сухий кашель та температура. Тест на коронавірус Влад також не робив, тому що це був "докарантинний" лютий-місяць, проте, на його думку, є велика ймовірність того, що це був саме COVID-19.

Марічка Падалко

Українська телеведуча Марічка Падалко та її двоє дітей теж стали жертвами COVID-19. Чоловік і молодша донька не заразилися. За словами ведучої програми "ТСН", все почалось у сина, в якого боліло горло. Згодом на цей симптом поскаржилась старша донька. Після цього в неї розпочався сильним кашель, який у лікарні діагностували як абструктивний бронхіт. Згодом з'явилась у доньки висока температура. А вже за кілька днів кашель, температура і біль у м'язах з'явились у Марічки. Незважаючи на позитивні результати ПЛР-тестів, ніхто із сім'ї не відчував втрати смаку чи нюху. Наразі всі вони одужали.

Олена Кравець

Після того, як у команді "Квартал 95" на коронавірус захворів Євген Кошовий, вслід за ним "злягла" і Олена Кравець. Зйомки шоу продовжувались без її участі, поки вона перебувала на ізоляції вдома. За словами комедійної актриси, вона мала легку форму коронавірусу і зараз повністю здорова. Які у неї були симпоми – Кравець вирішила не розповідати.

Ольга Фреймут

Інша українська телеведуча Ольга Фреймут захворіла на COVID-19 перед самим шоу "Танці з зірками 2020", в якому вона заявила про участь. Варто зазначити, що Ольга Фреймут захворіла одночасно з партнером по шоу – Іллєю Падзиною. Незважаючи на недугу, вони обоє продовжували репетиції вдома у Ольги, а для зйомок танців у неї на подвір'ї було встановлено справжній паркет та апаратура для відеокамер. Жінка і танцюрист хворіли понад два тижні і зараз повністю одужали. Із симптомів Ольгу турбували головні болі, підвищена темпертатура, зникли запахи.

Дар'я Петрожицька

Актриса та зірка серіалу "Папік" також постраждала від коронавірусу. Через недугу вона не змогла вийти на паркет розважального шоу "Танці з зірками 2020" і змушена була перервати знімання у серіалі "Папік 2". Свої симптоми вона відчула у перші дні інфікування: високу температуру, біль у тілі, кашель, пересихання в горлі і носі, втрата запахів та смаку. Наразі відома українка почувається краще і чекає, коли зможе повернутись до роботи.

Констянтин Грубич

Журналіст програми "Знак якості" Костянтин Грубич разом з дружиною Світланою теж отримали позитивні результати на ПЛР-тести. Вони переконані, що захворіли у потязі по дорозі на Шацькі озера. Увесь відпочинок вони з дітьми відхворіли на "застуду", як вони думали, а по поверненню у Київ ведучому та доньці стало гірше, тому за рекомендацією лікаря усією сім'єю зробили тести. У Констянтина та дружини були позитивні, а в дітей – негативні. Тому достеменно невідомо, чи діти перехворіли саме на COVID-19, хоча симптоматика у всіх була подібна: температура, кашель, головний біль, горло, у сина був навіть кон'юнктивіт. Дітям ще робитимуть аналізи, щоб дізнатись, чи перехворіли вони коронавірусом також.

Сергій та Сніжана Бабкіни

Знамените подружжя акторів Сергій та Сніжана Бабкіни лише кілька днів тому, як перехворіли коронавірусом. Перші симптоми хвороби на собі відчула Сніжана: у неї був озноб, з'явився сухий кашель, але горло не боліло, температура тіла піднялась до 37,1. Після рекомендації сімейного лікаря, у День Незалежності Сніжана здала тест на COVID-19, який виявився згодом позитивним. В той час Сергій Бабкін перебував на зйомках концерту у Києві і він почав відчувати симпоми лише 26 серпня – у нього піднялась температура. На час хвороби пара жила на кварирі у батьків співака у Харкові, поки діти були у сімейному маєтку повністю здоровими. Про одужання згодом розповіла Сніжана, а за три дні сповістив і Сергій. У них не було жодних ускладнень, тому подружжя щасливе знову повернутись у домашню рутину.

Неля Шовкопляс

Телеведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс теж захворіла на коронавірус. Коли і де вона інфікувалась, жінка не знає. Погане самопочуття вона відчула ще минулого тижня і одразу вирішила зрбобити тест. Які у неї були симптоми – Неля не зізналась. Наразі вся її родина тільки проходить тестування, а у контактних з нею осіб коронавірус не виявили. Наразі вона перебуває на самоізоляції під наглядом лікаря і приймає всі призначені медикаменти.

Володимир Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук лише недавно розважав гостей на весіллі у Льовові, як по поверненню у Київ захворів разом з нареченою Христиною Горняк. Спочатку пара думала, що це звичайна застуда, але згодом симптоми стали вираженішими і вони зробили ПЛР-тестування. У Володимира показало позитивний результат, а в Христини – негативний, хоча в неї зник нюх та є першіння у горлі. На томографії легень у Остапчука виявили пневмонію, тому у нього хвороба проходить складніше, в той час як Горняк має легку форму COVID-19. Жінка планує з часом зробити повторне тестування. Що цікаво, через хворобу пара відклала своє весілля, яке запланувала найближчим часом.