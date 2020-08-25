Українська телеведуча Марічка Падалко повідомила, що вона та двоє її дітей перехворіли COVID-19. Чоловік і молодша донька не заразилися.

Невтішну новину Марічка Падалко повідомила на сторінці у фейсбуці. Там вона розповіла, що вона та двоє її дітей, син та донька, перехворіли коронавірусом. Жінка зазначила, що син вже здоровий та активний, а вона з донькою потрохи одужують.

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Через великий досвід, який здобула телеведуча, вона вирішила детально написати про все те, з чим довелося стикнутися в боротьбі за здоров'я.

Наприкінці липня наш 13-річний син повернувся з "горлом" з Вінниці. Пізніше на горло поскаржилася його сестра. За кілька днів вона почала сильно кашляти, і я повезла її до найближчої клініки за містом. Діагностували абструктивний бронхіт. Здали ПЛР-тест за моїм наполяганням, бо симптоматично це поки не виглядало лікарям як коронавірус,

– пише Падалко.

Через пять днів в доньки різко піднялась температура, тому Марічка вирішила не виходити на роботу та всіх попередити про те, що вона теж могла заразитися.

Коли прийшов результат доньки, симптоми почала відчувати ведуча: температура та кашель. До слова, ніхто з сім'ї не відчував втрати смаку чи нюху.

В мене і за тестом, і за відчуттями, гостра фаза позаду. Досі багато сплю, вже не кашляю, але п’ю знеболювальні, бо м’язові болі не дають спати по ночах. Все тіло досі болить,

– зізнається телеведуча.

Як повідомляє Марічка Падалко, зараз у всіх членів родини тести показують негативний результат. А одужують вони тільки від ускладнень, які спричинив COVID-19, зокрема, від бронхіту.