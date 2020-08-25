Украинская телеведущая Маричка Падалко сообщила, что она и двое ее детей переболели COVID-19. Муж и младшая дочь не заразились.

Неутешительную новость Маричка Падалко сообщила на странице в фейсбуке. Там она рассказала, что она и двое ее детей, сын и дочь, переболели коронавирусом. Женщина отметила, что сын уже здоров и активен, а она с дочкой понемногу выздоравливают.

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Из-за большого опыта, который получила телеведущая, она решила подробно написать обо всем том, с чем пришлось столкнуться в борьбе за здоровье.

В конце июля наш 13-летний сын вернулся с "горлом" из Винницы. Позже на горло пожаловалась его сестра. Через несколько дней она начала сильно кашлять, и я повезла ее в ближайшую клинику за городом. Диагностировали абструктивный бронхит. Сдали ПЦР-тест по моему настоянию, ибо симптоматично это пока не выглядело врачам как коронавирус,

– пишет Падалко.

Через пять дней у дочки резко поднялась температура, поэтому Маричка решила не выходить на работу и всех предупредить о том, что она тоже могла заразиться.

Когда пришел результат дочери, симптомы начала чувствовать ведущая: температура и кашель. К слову, никто из семьи не чувствовал потери вкуса или обоняния.

У меня и по тесту, и по ощущениям, острая фаза позади. До сих пор много сплю, уже не кашляю, но пью обезболивающие, потому что мышечные боли не дают спать по ночам. Все тело до сих пор болит,

– признается телеведущая.

Как сообщает Маричка Падалко, сейчас у всех членов семьи тесты показывают отрицательный результат. А выздоравливают они только от осложнений, которые вызвал COVID-19, в частности, от бронхита.