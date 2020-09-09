Христина Горняк, наречена Володимира Остапчука сьогодні, 9 вересня, заявила, що вони хворіють коронавірусом. У шоумена тест позитивний, у Христини ні. Та за словами дівчини, в неї такі самі симптоми.

Український ведучий Володимир Остапчук захворів на коронавірус. Його лабораторний тест має позитивний результат, тоді як в нареченої Христини Горняк він негативний. Однак, дівчина має схожі симптоми. Про це вона повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

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Христина Горняк також робила томографію легень і зазначила, що в неї все добре, на відміну від Володимира. З симптомів коронавірусу в неї проявилось тільки те, що було першіння в горлі і зник нюх. Христина сказала, що хворіє в легшій формі ніж її наречений, оскільки в нього пневмонія.

Дівчина також повідомила, що вона не буде перездавати тест, бо не бачить в цьому сенсу. Однак, вже коли вийде з самоізоляції та одужає, знову його зробить.

Христина Горняк зізналась, що поки що вони з Володимиром скасували весілля та перенесли його на пізнішу дату. Спочатку вона дуже засмутилась, однак зрозуміла, що під час пандемії потрібно бути готовому до такого розвитку подій.

Як би не сталося, взяти партнера за руку й піти далі з позитивом і надіятися на краще. Я точно знаю, що в мене буде найкрасивіше та душевне весілля, але трішки пізніше,

– написала Горняк.

Дівчина також зазначила, що можна подумати, що все це певні знаки. Однак, треба розуміти, що все це на краще і скоро буде ще крутіше свято.