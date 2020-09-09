Українська телеведуча Неля Шовкопляс захворіла на коронавірус. Сьогодні в студії "Сніданку з 1+1" вона була на відеозв'язку онлайн.

Українська телеведуча Неля Шовкопляс захворіла на коронавірус. Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. Коли і де заразилась ведуча "Сніданку з 1+1", вона не знає.

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Телеведуча повідомила, що саме тому вона сьогодні в ефірі була на відеозв'язку онлайн.

Напередодні в кінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Коли і де заразилася - не знаю. Одразу повідомила всіх контактних осіб, на роботу і в школу дітей. На щастя, і Руслан, і Люда, і Єгор і колеги, з якими я була в контакті, вже отримали негативні результати своїх тестів,

– повідомила ведуча.

Також Неля зазначила, що її родина поки що тільки проходить тестування. Зараз ведуча перебуває на самоізоляції під наглядом лікаря. Вона приймає всі призначені медикаменти й отримала лікарняний.

Телеведуча закликала дотримуватися всіх порад від Міністерства охорони здоров'я, носити маски та користуватися антисептиками.

У коментарях шанувальники підтримали Нелю Шовкопляс: "Бажаю одужання", "Нелечко, швидкого Вам одужання. Ми з нетерпінням чекаємо побачити Вас здоровою, усміхненою і з позитивними емоціями", "Нехай вірус пройде в легкій формі, одужуйте".