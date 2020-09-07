Відома 38-річна телеведуча Ольга Фреймут одужала від коронавірусу після понад двох тижнів лікування. Зірка розповіла, що під час хвороби не відчувала запахів та не могла їсти кілька днів.

Ведуча та учасниця шоу "Танці з зірками 2020" Ольга Фреймут про подолання коронавірусу оголосила на особистій сторінці в інстаграмі. Після понад двох тижнів лікування та самоізоляції тест на COVID-19 показав негативний результат.

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Я поборола COVID. Навіть не віриться… Найстрашніше в коронавірусі – його підступний індивідуальний підхід. До когось він лагідний, комусь – фатальний,

– написала Ольга Фреймут.

Одужавши, знаменитість наважилась розповісти про симптоми хвороби. Вона зізналась, що коронавірус у неї розпочався з сильного головного болю, який не могли побороти навіть ліки, та болю в плечах і ребрах. Спочатку Фреймут винила у всьому виснажливі тренування та підготовку до "Танців з зірками", проте, коли піднялась температура, одразу ж здала тест на COVID-19 і отримала позитивний результат.

"Повністю зникли запахи. Їсти не могла декілька днів – пила багато води і вітамін С. Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки", – пригадала Ольга Фреймут.

Варто зазначити, що Ольга Фреймут захворіла одночасно з партнером по "Танцях з зірками" з Іллєю Падзиною. Саме тому пара змогла продовжити участь у шоу, адже репетирувала і танцювала в заміському будинку зірки. На особистій сторінці в інстаграмі танцівник також заявив, що третій тест на COVID-19 нарешті показав негативний результат.

"Я повністю одужав… Взагалі почував себе добре вже давно, але повторний тест однаково показував "виявлено". На жаль, наша держава не береже нас так, як хотілось би, тож бережіть себе самі", – наголосив Ілля Падзина.