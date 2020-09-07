Известная 38-летняя телеведущая Ольга Фреймут выздоровела от коронавируса после двух недель лечения. Звезда рассказала, что во время болезни не чувствовала запахов и не могла есть несколько дней.

Ведущая и участница шоу "Танцы со звездами 2020" Ольга Фреймут о преодолении коронавируса объявила на личной странице в инстаграме. После более чем двух недель лечения и самоизоляции тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

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Я поборола COVID. Даже не верится... Самое страшное в коронавирусе – его коварный индивидуальный подход. К кому-то он ласков, кому-то – фатальный,

- написала Ольга Фреймут.

Выздоровев, знаменитость решилась рассказать о симптомах болезни. Она призналась, что коронавирус у нее начался с сильной головной боли, которую не могли побороть даже лекарства, и боли в плечах и ребрах. Сначала я винила во всем изнурительные тренировки и подготовку к "Танцам со звездами", однако, когда поднялась температура, сразу же сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат.

"Полностью исчезли запахи. Есть не могла несколько дней – пила много воды и витамин С. Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли", – вспомнила Ольга Фреймут.

Стоит отметить, что Ольга Фреймут заболела одновременно с партнером по "Танцам со звездами" с Ильей Падзиной. Именно поэтому пара смогла продолжить участие в шоу, ведь репетировала и танцевала в загородном доме звезды. На личной странице в инстаграме танцовщик также заявил, что третий тест на COVID-19 наконец показал отрицательный результат.

"Я полностью выздоровел... Вообще чувствовал себя хорошо уже давно, но повторный тест все равно показывал "обнаружено". К сожалению, наше государство не бережет нас так, как хотелось бы, поэтому берегите себя сами", – подчеркнул Илья Падзина.