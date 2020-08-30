На прошлой неделе ведущая Оля Фреймут подтвердила, что больна коронавирусом после многочисленных слухов в прессе. Звезда соблюдает режим изоляции и видится с родными только через закрытое окно автомобиля. Одну из таких встреч с дочкой она сняла на видео.

В инстаграм-сторис Оля Фреймут распространила трогательное видео с 14-летней дочкой Златой. Она показала, как происходят встречи с семьей после диагностирования коронавируса.

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Телезвезда находится на самоизоляции дома, в роскошном загородном имении. Похоже, Оля Фреймут так соскучилась по старшей дочери, что приехала на автомобиле на стоянку элитного жилого квартала в Киеве. Она устроилась на заднем сиденье машины и общалась со Златой через закрытое окно.

Заметим, девочка надела защитную маску. Кто был за рулем авто, неизвестно.

Встреча со Златой через закрытое окно машины. Надеюсь скоро вернуться к нормальной жизни. Спасибо всем за теплые пожелания. Здоровья всем,

– написала Оля Фреймут.

Стоит отметить, что сегодня дочь Ольги Фреймут получила отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который показала в инстаграм-сторис. Девушка подчеркнула, что она здорова, однако через 3 дня сделает еще один более точный тест.

Участие Оли Фреймут в шоу "Танцы со звездами"

Напомним, что сегодня, 30 августа, состоится первый прямой эфир нового сезона шоу "Танцы со звездами", участницей которого стала Оля Фреймут. Сейчас ведущая никоим образом не высказалась относительно участия в проекте.

За несколько часов до старта эфира она опубликовала совместное фото с партнером Ильей Падзиною, которое было сделано еще в июле. Она поблагодарила танцовщика за поддержку и пожелала удачи конкурентам на паркете. Ведущая завершила сообщение интригующими словами:"Мы рядом". Похоже, станцевать Оля Фреймут таки планирует. Больше мы узнаем уже сегодня в 21:00.

Прежде, чем все начнется, хочу поблагодарить моего Илью

Падзину, что все вызовы преодолеваем вместе, за твою гениальность. Желаем коллегам радостной атмосферы на паркете и незабываемого вечера. Мы рядом,

– говорится в заметке звезды.