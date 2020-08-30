Минулого тижня ведуча Оля Фреймут підтвердила, що хвора на коронавірус після численних чуток у пресі. Зірка дотримується режиму ізоляції й бачиться з рідними лише через зачинене вікно автомобіля. Одну з таких зустрічей з донькою вона зняла на відео.

В інстаграм-сторіс Оля Фреймут поширила зворушливе відео з 14-річною донькою Златою. Вона показала, як відбуваються зустрічі з сім'єю після діагностування коронавірусу.

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Телезірка перебуває на самоізоляції вдома, у розкішному заміському маєтку. Схоже, Оля Фреймут так засумувала за старшою донькою, що приїхала автомобілем на стоянку елітного житлового кварталу в Києві. Вона влаштувалась на задньому сидінні машини й спілкувалась зі Златою через зачинене вікно.

Зауважимо, дівчинка одягла захисну маску. Хто був за кермом авто, невідомо.

Зустріч зі Златою через зачинене вікно машини. Сподіваюсь скоро повернутися до нормального життя. Дякую всім за теплі побажання. Здоров'я всім,

– написала Оля Фреймут.

Варто зазначити, що сьогодні донька Ольги Фреймут отримала негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, який показала в інстаграм-сторіс. Дівчина наголосила, що вона здорова, проте за 3 дні зробить ще один більш точний тест.

Участь Олі Фреймут в шоу "Танці з зірками"

Нагадаємо, що сьогодні, 30 серпня, відбудеться перший прямий ефір нового сезону шоу "Танці з зірками", учасницею якого стала Оля Фреймут. Наразі ведуча жодним чином не висловилась щодо участі у проєкті.

За кілька годин до старту ефіру вона опублікувала спільне фото з партнером Іллею Падзиною, яке було зроблене ще в липні. Вона подякувала танцівнику за підтримку та побажала удачі конкурентам на паркеті. Ведуча завершила допис інтригуючими словами: "Ми поруч". Схоже, станцювати Оля Фреймут таки планує. Більше ми дізнаємось вже сьогодні о 21:00.

Перш, ніж все розпочнеться, хочу подякувати моєму Іллі Падзині, що всі виклики долаємо разом, за твою геніальність. Бажаємо колегам радісної атмосфери на паркеті та незабутнього вечора. Ми поруч,

– йдеться в дописі зірки.