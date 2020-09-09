Украинская телеведущая Неля Шовкопляс заболела коронавирусом. Сегодня в студии "Сніданку з 1+1" она была на видеосвязи онлайн.

Украинская телеведущая Неля Шовкопляс заболела коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке. Когда и где заразилась ведущая "Сніданку з 1+1", она не знает.

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Телеведущая сообщила, что именно поэтому она сегодня в эфире была на видеосвязи онлайн.

Накануне в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Когда и где заразилась – не знаю. Сразу сообщила всех контактных лиц, на работу и в школу детей. К счастью, и Руслан, и Люда, и Егор, и коллеги, с которыми я была в контакте, уже получили негативные результаты своих тестов,

– сообщила ведущая.

Также Неля отметила, что ее семья пока только проходит тестирование. Сейчас ведущая находится на самоизоляции под наблюдением врача. Она принимает все назначенные медикаменты и получила больничный.

Телеведущая призвала следовать всем советам от Министерства здравоохранения, носить маски и пользоваться антисептиками.

В комментариях поклонники поддержали Нелю Шовкопляс: "Желаю выздоровления", "Нелечка, скорейшего Вам выздоровления. Мы с нетерпением ждем увидеть Вас здоровой, улыбчивой и с положительными эмоциями", "Пусть вирус пройдет в легкой форме, выздоравливайте".