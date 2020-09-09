Кристина Горняк, невеста Владимира Остапчука сегодня, 9 сентября, заявила, что они болеют коронавирусом. У шоумена тест положительный, у Кристины нет. Но по словам девушки, у нее такие же симптомы.

Украинский ведущий Владимир Остапчук заболел коронавирусом. Его лабораторный тест имеет положительный результат, тогда как у невесты Кристины Горняк он отрицательный. Однако, у девушки похожие симптомы. Об этом она сообщила на своей инстаграм-странице.

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Кристина Горняк также делала томографию легких и отметила, что у нее все хорошо, в отличие от Владимира. Из симптомов коронавируса у нее проявилось только то, что было першение в горле и исчезло обоняние. Кристина сказала, что болеет в более легкой форме чем ее жених, поскольку у него пневмония.

Девушка также сообщила, что она не будет пересдавать тест, потому что не видит в этом смысла. Однако, уже когда выйдет из самоизоляции и выздоровеет, опять его сделает.

Кристина Горняк призналась, что пока что они с Владимиром отменили свадьбу и перенесли ее на более позднюю дату. Сначала она очень расстроилась, но поняла, что во время пандемии нужно быть готовым к такому развитию событий.

Как бы не случилось, взять партнера за руку и пойти дальше с позитивом и надеяться на лучшее. Я точно знаю, что у меня будет красивая и душевная свадьба, но чуть позже,

– написала Горняк.

Девушка также отметила, что можно подумать, что все это определенные знаки. Однако, надо понимать, что все это к лучшему и скоро будет еще более крутой праздник.