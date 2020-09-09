Несмотря на отмену многих карантинных ограничений, пандемия коронавируса в Украине становится все более жесткой и опасной. Среди тысяч украинцев, которые ежедневно получают положительные тесты на COVID-19, есть много украинских звезд. Кто они и какие у них симптомы – читайте на LifeStyle 24.

Еще весной редакция LifeStyle 24 делала подборку с голливудскими звездами, которые заболели коронавирусом. Тогда, к сожалению, немало знаменитостей умерли, но большинство все же выздоровели и продолжают радовать поклонников своим творчеством.

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В последние месяцы участились случаи заболевания коронавирусом в Украине, однако не все решаются публично об этом рассказать. Следовательно, звезды украинского шоу-бизнеса на своем примере решили показать, что с болезнью нужно бороться и заботиться о собственном здоровье. И что главное – сохранять с окружающими социальную дистанцию, носить маски и желательно перчатки. В частности, оставаться дома с любыми признаками коронавируса и консультироваться со своим семейным врачом. Болезнь не отступила, поэтому журналисты LifeStyle 24 тоже особо просят беречь себя и меньше находиться в людных местах.

Какие звезды заболели коронавирусом в Украине?

Оля Полякова

Еще в конце апреля украинская певица Оля Полякова призналась, что имела симптомы коронавируса, когда она в январе находилась в Майами, США. Вместе с ней болела и ее младшая дочь Алиса, у которой температура тела достигала 41 градуса. Обе они очень кашляли. Она призналась, что принимала в то время антибиотики, а сама болезнь прошла довольно тяжело. Однако до сих пор Полякова не знает, был ли это COVID-19, поскольку тогда еще вирус не был столь распространенным, кроме как в Китае.

Влад Яма

Украинский хореограф Влад Яма уже имеет опыт в борьбе с болезнью, так как, по его мнению, он тоже переболел инфекционным заболеванием, тоже в США, Майами. Тогда он находился за границей вместе со своей женой и сыном, однако у них симптомов болезни не было. У мужчины две недели были сухой кашель и температура. Тест на коронавирус Влад также не делал, потому что это был "докарантинный" февраль-месяц, однако, по его мнению, есть большая вероятность того, что это был именно COVID-19.

Маричка Падалко

Украинская телеведущая Маричка Падалко и ее двое детей тоже стали жертвами COVID-19. Муж и младшая дочь не заразились. По словам ведущей программы "ТСН", все началось у сына, у которого болело горло. Впоследствии на этот симптом пожаловалась старшая дочь. После этого у нее начался сильный кашель, который в больнице диагностировали как обструктивный бронхит. Впоследствии у дочери появилась высокая температура. А уже через несколько дней кашель, температура и боль в мышцах появились у Марички. Несмотря на положительные результаты ПЦР-тестов, никто из семьи не чувствовал потери вкуса или обоняния. Сейчас все они выздоровели.

Елена Кравец

После того, как в команде "Квартал 95" коронавирусом заболел Евгений Кошевой, вслед за ним "слегла" и Елена Кравец. Съемки шоу продолжались без ее участия, пока она находилась на изоляции дома. По словам комедийной актрисы, она имела легкую форму коронавируса и сейчас полностью здорова. Какие у нее были симпомы – Кравец решила не рассказывать.

Ольга Фреймут

Другая украинская телеведущая, Ольга Фреймут, заболела COVID-19 перед самым шоу "Танцы со звездами 2020", в котором она заявила об участии. Стоит отметить, что Ольга Фреймут заболела одновременно с партнером по шоу Ильей Падзиной. Несмотря на недуг, они оба продолжали репетиции дома у Ольги, а для съемок танцев у нее во дворе были установлены настоящий паркет и аппаратура для видеокамер. Женщина и танцор болели больше двух недель, и сейчас полностью выздоровели. Из симптомов Ольгу беспокоили головные боли, повышенная темпертатура, исчезли запахи.

Дарья Петрожицкая

Актриса и звезда сериала "Папик" тоже пострадала от коронавируса. Из-за недуга она не смогла выйти на паркет развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020" и вынуждена была прервать съемки в сериале "Папик 2". Свои симптомы она почувствовала в первые дни инфицирования: высокую температуру, боли в теле, кашель, пересыхание в горле и носу, потерю запахов и вкуса. Сейчас известная украинка чувствует себя лучше и ждет, когда сможет вернуться к работе.

Константин Грубич

Журналист программы "Знак качества" Константин Грубич вместе с женой Светланой тоже получили положительные результаты ПЦР-тестов. Они убеждены, что заболели в поезде по дороге на Шацкие озера. Весь отдых они с детьми проболели "простудой", как они думали, а по возвращении в Киев ведущему и дочке стало хуже, поэтому по рекомендации врача всей семьей сделали тесты. У Константина и жены были положительные, а у детей – отрицательные. Поэтому доподлинно неизвестно, переболели ли дети именно COVID-19, хотя симптоматика у всех была похожая: температура, кашель, головная боль, боль в горле, у сына был даже конъюнктивит. Детям еще будут делать анализы, чтобы узнать, переболели ли они коронавирусом тоже.

Сергей и Снежана Бабкины

Знаменитые супруги, актеры Сергей и Снежана Бабкины, всего несколько дней назад преодолели коронавирус. Первые симптомы болезни на себе почувствовала Снежана: у нее был озноб, появился сухой кашель, но горло не болело, температура тела поднялась до 37,1. После рекомендации семейного врача, в День Независимости Снежана сдала тест на COVID-19, который впоследствии оказался положительным. В то время Сергей Бабкин находился на съемках концерта в Киеве, и он начал ощущать симпомы только 26 августа – у него поднялась температура. На время болезни пара жила в кварире у родителей певца в Харькове, пока дети были в семейном имении полностью здоровыми. О выздоровлении впоследствии рассказала Снежана, а через три дня оповестил и Сергей. У них не было никаких осложнений, поэтому супруги счастливы снова вернуться в домашнюю рутину.

Неля Шовкопляс

Телеведущая "Завтрака с 1+1" Неля Шовкопляс тоже заболела коронавирусом. Когда и где она инфицировалась, женщина не знает. Плохое самочувствие она почувствовала еще на прошлой неделе, и сразу решила попробовать тест. Какие у нее были симптомы – Неля не призналась. Сейчас вся ее семья только проходит тестирование, а у контактных с ней лиц коронавирус не обнаружили. Она находится на самоизоляции под наблюдением врача и принимает все назначенные медикаменты.

Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук только недавно развлекал гостей на свадьбе во Львове, как по возвращению в Киев заболел вместе с невестой Кристиной Горняк. Сначала пара думала, что это обычная простуда, но потом симптомы стали более выраженными, и они сделали ПЦР-тесты. У Владимира показало положительный результат, а у Кристины – отрицательный, хотя у нее исчез нюх и есть першение в горле. На томографии легких у Остапчука обнаружили пневмонию, поэтому у него болезнь проходит сложнее, в то время как Горняк имеет легкую форму COVID-19. Женщина планирует со временем сделать повторное тестирование. Что интересно, из-за болезни пара отложила свою свадьбу, которую запланировала в ближайшее время.