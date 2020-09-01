Украинская актриса Дарья Петрожицкая заболела коронавирусом. Из-за болезни она не смогла выйти на паркет развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020" и вынуждена была прервать съемки в сериале "Папик 2".

Об этом девушка рассказала на инстаграм-странице, добавив эффектное летнее фото. Дарья Петрожицкая заверила всех тех, кто не верит в существование COVID-19, вирус таки есть и нужно быть осторожными. Актриса не замалчивала симптомов, которые испытывала в первые дни инфицирования. –

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"COVID-19 все-таки существует! И приходит неожиданно. Сначала это высокая температура и выкручивание всего тела, затем тело выламывается так, что ты не можешь встать, потом резко начинается кашель, сохнет все во рту и в носу, абсолютно пропадают запахи. Оказывается, этот мир без запахов очень скучный, а еда похожа на пластилин. Все это сопровождается слабостью. Странно, когда ты днями лежишь, но в то же время чувствуешь себя устало", – поделилась Дарья Петрожицкая.

Актриса добавила, что, видимо, это время пошло ей на пользу, ведь девушка жила в напряженном ритме, едва успевая с одних съемок на другие. На время болезни Дарья Петрожицкая прервала съемки в сериале "Папик 2" и шоу "Танцы со звездами 2020". Сейчас известная украинка чувствует себя лучше и ждет, когда сможет вернуться к работе.

Остановила весь ритм. Съемки в "Папик 2" и "Танцах со звездами". Чувствую себя героиней этого фильма. Сейчас мне гораздо лучше, но дышать тяжеловато и жду, когда восстановится обоняние. Вот как сделаю повторный тест и как вернусь, – отметила она.

Что известно о новом сезоне "Папика"

Съемки 2 сезона популярного сериала "Папик" начались в конце июля 2020 года. Съемочную площадку развернули в Одесской области, поэтому первые кадры ленты отличились яркостью.

По сюжету, главный герой Александр Меркулов (Стас Боклан) после выхода из тюрьмы пытается восстановить свою жизнь. Он возвращается на прежнюю работу в театр и продолжает общаться с Лизой, которую сыграла Дарья Петрожицкая. Да и в жизни девушки наступает странный этап: хотя ее музыкальная карьера активно развивается, в отношениях с Эльдаром назревает кризис. Поэтому появление друга не помешает ей. А вот в какие приключения главные герои попадут на этот раз – зрители узнают в 2021 году.