Актриса Дарья Петрожицкая снимается в продолжении комедийного сериала "Папик". Съемки 2 сезона проходят в Одесской области, поэтому звезда охотно делится оттуда яркими и эффектными кадрами.

В конце июля 2020 года представители "95 квартала" объявили о съемках "Папика 2". Главными звездами ленты неизменно стали Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан. Сейчас актриса поделилась с подписчиками инстаграма кадрами со съемочной площадки, которые привлекли внимание украинцев.

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На первых снимках звезды "Папика" позировали на фоне песчаного пляжа Черноморска. Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан выбрали для съемки трендовый наряд в стиле сафари.

А уже на другом снимке актриса счастливо позировала в платье и накидке. В то же время рассекречивать детали нового "Папика" Дарья Петрожицкая не спешит.

"Не буду скрывать, я, как и многие зрители, очень ждала продолжения этой истории. Но режиссер Андрей Яковлев даже нам, актерам, тоже не раскрывает всю интригу второго сезона. Пока могу рассказать, что в продолжении зрители увидят семью моей героини и узнают наконец, почему она стала такой", – рассказала актриса.

Что известно о 2 сезоне сериала "Папик"

Экранизировать 2 сезон "Папика" взялся режиссер Андрей Яковлев. Он уже рассекретил первые детали ленты, показав двоих главных героев, которых сыграли Стас Боклан и Дарья Петрожицкая. Итак, в новом сезоне Папик все же выйдет на волю и будет пытаться наладить свою жизнь. Александр Меркулов вернется на работу в театр, откуда его когда-то выгнал главный режиссер. В то же время Лиза сможет похвастаться успехами в музыкальной карьере, но будет иметь проблемы в отношениях с Эльдаром.

Главные роли во 2 сезоне "Папик" выполнят: