Акторка Дар'я Петрожицька знімається у продовженні комедійного серіалу "Папік". Зйомки 2 сезону проходять на Одещині, відтак зірка залюбки ділиться звідти яскравими та ефектними кадрами.

Наприкінці липня 2020 року представники "95 кварталу" оголосили про зйомки "Папіка 2". Головними зірками стрічки незмінно стали Дар'я Петрожицька та Станіслав Боклан. Наразі актриса поділилась із підписниками інстаграму кадрами зі знімального майданчика, які привернули увагу українців.

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На перших знімках зірки "Папіка" позували на фоні піщаного пляжу Чорноморська. Дар'я Петрожицька та Станіслав Боклан обрали для зйомки трендове вбрання у стилі сафарі.

А вже на іншому знімку актриса щасливо позувала у сукні та накидці. Водночас розсекречувати деталі нового "Папіка" Дар'я Петрожицька не поспішає.

"Не буду приховувати, я, як і багато глядачів, дуже чекала продовження цієї історії. Але режисер Андрій Яковлєв навіть нам, акторам, теж не розкриває всієї інтриги другого сезону. Поки можу розповісти, що в продовженні глядачі побачать сім'ю моєї героїні і дізнаються нарешті, чому вона стала такою", – розповіла актриса.

Що відомо про 2 сезон серіалу "Папік"

Екранізувати 2 сезон "Папіка" взявся режисер Андрій Яковлєв. Він вже розсекретив перші деталі стрічки, показавши двох головних героїв, яких зіграли Стас Боклан і Дар'я Петрожицька. Отже, у новому сезоні Папік таки вийде на волю і буде намагатись налагодити своє життя. Олександр Меркулов повернеться на роботу в театр, звідки його колись вигнав головний режисер. Водночас Ліза зможе похизуватись успіхами в музичній кар'єрі, але матиме проблеми у стосунках з Ельдаром.

Головні ролі у 2 сезоні "Папік" виконають: