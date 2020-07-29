На Одещині почались зйомки комедійного серіалу "Папік 2" від "Кварталу 95". Автори проєкту вже анонсували, що нові епізоди будуть мати ще захопливіший та кумедний сюжет. А поки у мережі показали перші кадри зі знімального майданчика.

У 2 сезоні серіалу "Папік" Дід вийде із в'язниці та буде намагатись налагодити своє особисте життя, повідомляє 24 канал. Водночас Ліза і Ельдар також матимуть труднощі у стосунках, а Папік продовжить спілкування з дівчиною та допомагатиме їй в різних життєвих ситуаціях.

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Зйомки серіалу вже розпочались. Режисером 2 сезону "Папіка" виступив Андрій Яковлєв. Він запросив до співпраці зірок попередньої частини проєкту, тому глядачі побачать майстерну гру Стаса Боклана і Дар'ї Петрожицької. Актори вже прокоментували своє повернення у серіал "Папік".

"Не буду приховувати, я, як і багато глядачів, дуже чекала продовження цієї історії. Але режисер Андрій Яковлєв навіть нам, акторам, теж не розкриває всієї інтриги другого сезону. Поки можу розповісти, що у продовженні глядачі побачать сім'ю моєї героїні і дізнаються нарешті, чому вона стала такою", – поділилась Дар'я Петрожицька.



Розпочались зйомки серіалу "Папік 2" / Фото Пресслужба 95 кварталу

Водночас Стас Боклан зізнався, що навіть не розглядав можливості відмови від зйомок. Актор із захватом перечитав сценарій та вірить, що 2 сезон зможе завоювати ще більше глядачів.

"Відмовитися від роботи з таким режисером і з такою командою було б дуже нерозумно, тому я із задоволенням знову погодився на цей проєкт. Я чекав, що автори знову напишуть чудовий сценарій, і в цьому я не помилився. Поки що рано, звичайно, зарікатися, але мені дуже хочеться, щоб другий сезон вийшов ще крутішим, ніж перший", – розповів Стас Боклан.



Стас Боклан зіграє у 2 сезоні серіалу "Папік" / Фото Пресслужба 95 кварталу

Головні ролі у 2 сезоні "Папік" виконають: