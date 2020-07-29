В Одесской области начались съемки комедийного сериала "Папик 2" от "Квартала 95". Авторы проекта уже анонсировали, что новые эпизоды будут иметь еще более захватывающий и забавный сюжет. А пока в сети показали первые кадры со съемочной площадки.

Во 2 сезоне сериала "Папик" Дед выйдет из тюрьмы и будет пытаться наладить свою личную жизнь, сообщает 24 канал. В то же время у Лизы и Эльдара также будут трудности в отношениях, а Папик продолжит общение с девушкой и будет помогать ей в разных жизненных ситуациях.

Рекомендуем 8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн

Съемки сериала уже начались. Режиссером 2 сезона "Папика" выступил Андрей Яковлев. Он пригласил к сотрудничеству звезд предыдущей части проекта, поэтому зрители увидят мастерскую игру Стаса Боклана и Дарьи Петрожицкой. Актеры уже прокомментировали свое возвращение в сериал "Папик".

"Не буду скрывать, я, как и многие зрители, очень ждала продолжения этой истории. Но режиссер Андрей Яковлев даже нам, актерам, тоже не раскрывает всей интриги второго сезона. Пока могу рассказать, что в продолжении зрители увидят семью моей героини и узнают наконец, почему она стала такой", – поделилась Дарья Петрожицкая.

Начались съемки сериала "Папик 2" / Фото Пресс-служба 95 квартала

В то же время Стас Боклан признался, что даже не рассматривал возможности отказа от съемок. Актер с восторгом перечитал сценарий и верит, что 2 сезон сможет завоевать еще больше зрителей.

"Отказаться от работы с таким режиссером и с такой командой было бы очень глупо, поэтому я с удовольствием снова согласился на этот проект. Я ждал, что авторы опять напишут отличный сценарий, и в этом я не ошибся. Пока рано, конечно, зарекаться, но мне очень хочется, чтобы второй сезон получился еще круче, чем первый", – рассказал Стас Боклан.

Стас Боклан сыграет во 2 сезоне сериала "Папик" / Фото Пресс-служба 95 квартала

Главные роли во 2 сезоне "Папик" выполнят: