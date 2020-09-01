Українська акторка Дар'я Петрожицька захворіла на коронавірус. Через недугу вона не змогла вийти на паркет розважального шоу "Танці з зірками 2020" і змушена була перервати знімання у серіалі "Папік 2".

Про це дівчина розповіла на інстаграм-сторінці, додавши ефектне літнє фото. Дар'я Петрожицька запевнила всіх ти, хто не вірить в існування COVID-19, що вірус таки є і потрібно бути обережними. Акторка не замовчувала симптомів, які відчувала у перші дні інфікування.

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"COVID-19 все-таки існує! І приходить несподівано. Спочатку це висока температура і викручування всього тіла, потім тіло виламується так, що ти не можеш встати, потім різко починається кашель, сохне все в роті і в носі, абсолютно пропадають запахи. Виявляється, цей світ без запахів дуже нудний, а їжа схожа на пластилін. Все це супроводжується слабкістю. Дивно, коли ти днями лежиш, але водночас не почуваєшся втомлено", – поділилась Дар'я Петрожицька.

Акторка додала, що, мабуть, цей час пішов їй на користь, адже дівчина жила у напруженому ритмі, ледь встигаючи з одних зйомок на інші. На час хвороби Дар'я Петрожицька перервала знімання у серіалі "Папік 2" та шоу "Танці з зірками 2020". Наразі відома українка почувається краще і чекає, коли зможе повернутись до роботи.

Зупинила весь ритм. Зйомки у "Папік 2" і "Танцях з зірками". Почуваюсь героїнею цього фільму. Зараз мені значно краще, але дихати важкувато і чекаю, коли відновиться нюх. Ось як зроблю повторний тест і як повернуся, – зазначила вона.

Що відомо про новий сезон "Папіка"

Зйомки 2 сезону популярного серіалу "Папік" розпочались наприкінці липня 2020 року. Знімальний майданчик розгорнули на Одещині, тому перші кадри стрічки відзначились яскравістю.

За сюжетом, головний герой Олександр Меркулов (Стас Боклан) після виходу з в'язниці намагається відновити своє життя. Він повертається на колишню роботу в театр та продовжує спілкуватись із Лізою, яку зіграла Дар'я Петрожицька. Та і в житті дівчини наступає дивний етап: хоч її музична кар'єра активно розвивається, в стосунках з Ельдаром назріває криза. Тому поява друга не завадить їй. А от в які пригоди головні герої потраплять цього разу – глядачі дізнаються у 2021 році.