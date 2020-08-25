Украинская актриса и комик Елена Кравец заразилась COVID-19. Состояние здоровья актрисы пока неизвестно.

О болезни актрисы изданию "ТСН" сообщил другой участник "Квартала 95" Евгений Кошевой. По его словам, другие участники коллектива уже сдали ПЦР-тесты, которые показали отрицательные результаты.

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За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, поэтому в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но таковы наши реалии – никто не застрахован от этого вируса,

– отметил Кошевой.

Сейчас новый сезон съемок юмористического проекта "Вечерний Квартал" будет происходить без Елены Кравец, пока она проходит лечение. Женщину заменят четыре других актрисы: Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес. Сама Елена Кравец не комментирует свое состояние здоровья.

Добавим, что Елена Кравец является не первой, кто заразился инфекционным заболеванием. Ранее о пережитой болезни рассказал другой участник "Квартала 95" Александр Пикалов. Кроме этого, недавно коронавирусом переболела жена Президента Украины Владимира Зеленского – Елена, которая также является участницей команды юмористического шоу. Все они излечились от недуга.