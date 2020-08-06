Один из ведущих актеров студии "Квартал 95" Александр Пикалов признался, что перенес коронавирус. Мужчина говорит, что у него была классическая форма COVID-19, однако пришлось находиться под наблюдением врачей.

О симптомах и ощущениях Александр рассказал в откровенном интервью для программы "Зе Интервьюер". Пикалов признался, что чувствовал себя так, будто его сбил автомобиль.

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Коронавирусная инфекция в который раз показала, что может поразить любого. Исключением не являются и знаменитости. В частности, Александр Пикалов на себе почувствовал всю силу вируса.

Симптомы коронавируса у Александра Пикалова

Ранее Александр попадал в ДТП. Тогда он передвигался на мотоцикле, который сбил автомобиль. Ощущения во время болезни коронавирусом он сравнил именно с таким состоянием после дорожно-транспортного происшествия. Среди симптомов COVID-19 у Александра также присутствовали температура 37,5 градусов, которая держалась в течение восьми дней, ломило все тело.

"В общем, чувствовал себя полным дураком", – сказал Пикалов.

Некоторое время актер находился под наблюдением врачей в Александровской больнице. Они смогли помочь ему выздороветь, поэтому в разговоре Пикалов поблагодарил медицинских работникам за терпение и уход.

Сейчас результаты тестов на COVID-19 показывают отрицательные результаты. В крови Александра обнаружили антитела к коронавирусу, поэтому теперь он чувствует себя в безопасности и вернулся к привычному образу жизни.

Интервью Александра Пикалова для программы "Зе Интервьюер": смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 6 августа в Украине зафиксировали 76 808 случаев заболевания коронавирусом. 1819 пациентов умерли от осложнений. Удалось выздороветь 42 524 больным. За последние сутки подтвердили рекордное количество новых заражений – 1318.