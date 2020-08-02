Американский актер Уилфорд Бримли умер вчера, 1 августа. Ему было 85 лет. Звезда фильма "Кокон" на протяжении двух месяцев лечился от почечной недостаточности, однако побороть болезнь ему так и не удалось.

85-летний Уилфорд Бримли умер 1 августа, как сообщает CNN, ссылаясь на заявление менеджера актера Линды Бенски. Причиной смерти стала длительная борьба с почечной недостаточностью. Последние дни своей жизни он провел в отделении интенсивной терапии в одной из клиник города Сент-Джордж. У Уилфорда Бримли осталась жена Беверли и четверо детей.

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"Уилфорд Бримли был человеком, которому можно доверять. У него была строгая внешность и нежное сердце. Мне грустно, что я больше не буду слышать замечательные истории моего друга. Он был неповторимым", – призналась менеджер актера.

Actor Wilford Brimley, known for 'Cocoon' and diabetes ads, dead at 85 https://t.co/O9BAafakie pic.twitter.com/TjRFbMA4vm — New York Post (@nypost) August 2, 2020

Уилфорд Бримли дебютировал в кино в конце 1960-х годов. Сначала в кадре он появлялся как наездник и каскадер. Популярность к актеру пришла после роли в фильме "Китайский синдром". Он также сыграл в фильмах "Без злого умысла", "Нечто", "Нежное милосердие", "Кокон" и других. Кроме того, Уилфорд Бримли снимался в телевизионных шоу и рекламных роликах Американской ассоциации диабета, ведь в 1979 году у него диагностировали эту болезнь.