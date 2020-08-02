Американський актор Вілфорд Брімлі помер вчора, 1 серпня. Йому було 85 років. Зірка фільму "Кокон" впродовж двох місяців лікувався від ниркової недостатності, проте побороти хворобу йому так і не вдалось.

85-річний Вілфорд Брімлі помер 1 серпня, як повідомляє CNN, посилаючись на заяву менеджерки актора Лінди Бенскі. Причиною смерті стала тривала боротьба з нирковою недостатністю. Останні дні свого життя він провів у відділенні інтенсивної терапії в одній з клінік міста Сент-Джорж. У Вілфорда Брімлі залишилась дружина Беверлі та четверо дітей.

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"Вілфорд Брімлі був людиною, якій можна довіряти. У нього була сувора зовнішність і ніжне серце. Мені сумно, що я більше не буду чути чудові історії мого друга. Він був неповторним", – зізналась менеджерка актора.

Actor Wilford Brimley, known for 'Cocoon' and diabetes ads, dead at 85 https://t.co/O9BAafakie pic.twitter.com/TjRFbMA4vm — New York Post (@nypost) August 2, 2020

Вілфорд Брімлі дебютував у кіно наприкінці 1960-х років. Спочатку в кадрі він з'являвся як наїзник та каскадер. Популярність до актора прийшла після ролі у фільмі "Китайський синдром". Він також зіграв у стрічках "Без лихого наміру", "Щось", "Ніжне милосердя", "Кокон" та інших. Крім того, Вілфорд Брімлі знімався у телевізійних шоу та рекламних роликах Американської асоціації діабету, адже 1979 року в нього діагностували цю хворобу.