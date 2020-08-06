Один із провідних акторів студії "Квартал 95" Олександр Пікалов зізнався, що перехворів на коронавірус. Чоловік каже, що у нього була класична форма COVID-19, проте довелося перебувати під наглядом лікарів.

Про симптоми та відчуття Олександр розповів у відвертому інтерв'ю для програми "Зе Інтерв'юер". Пікалов зізнався, що почувався так, ніби його збив автомобіль.

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Коронавірусна інфекція вкотре показала, що може уразити будь-кого. Винятком не є і знаменитості. Зокрема, Олександр Пікалов на собі відчув усю силу вірусу.

Симптоми коронавірусу в Олександра Пікалова

Раніше Олександр потрапляв у ДТП. Тоді він пересувався на мотоциклі, який збив автомобіль. Відчуття під час хвороби з коронавірусом він порівняв саме з таким станом після дорожньо-транспортної пригоди. Серед симптомів COVID-19 в Олександра також були присутні температура 37,5 градусів, яка трималася протягом восьми днів, і ломило все тіло.

"Загалом, почував себе повним дурнем", – сказав Пікалов.

Певний час актор перебував під наглядом лікарів в Олександрівській лікарні. Вони змогли допомогти йому одужати, тому у розмові Пікалов подякував медичним працівникам за терпіння і догляд.

Наразі результати тестів на COVID-19 показують негативні результати. У крові Олександра виявили антитіла до коронавірусу, тому тепер він відчуває себе в безпеці та повернувсся до звичного способу життя.

Інтерв'ю Олександра Пікалова для програми "Зе Інтерв'юер": дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 6 серпня в Україні зафіксували 76 808 випадків захворювання коронавірусом. 1 819 пацієнтів померли від ускладнень. Вдалося одужати 42 524 хворим. За останню добу підтвердили рекордну кількість нових інфікувань – 1 318.