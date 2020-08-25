Українська актриса та комік Олена Кравець заразилась COVID-19. Який стан здоров'я актриси – наразі невідомо.

Про хворобу актриси виданню "ТСН" повідомив інший учасник "Кварталу 95" Євген Кошовий. За його словами, інші учасники колективу вже здали ПЛР-тести, які показали негативні результати.

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За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на COVID-19, тому в найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії – ніхто не застрахований від цього вірусу,

– зазначив Кошовий.

Наразі новий сезон зйомок гумористичного проєкту "Вечірній Квартал" буде відбуватись без Олени Кравець, поки вона проходить лікування. Жінку замінять чотири інших акторки: Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес. Сама Олена Кравець не коментує свого стану здоров'я.

Додамо, що Олена Кравець є не першою, хто заразився інфекційним захворюванням. Раніше про пережиту хворобу розповів інший учасник "Кварталу 95" Олександр Пікалов. Окрім цього, нещодавно коронавірусом перехворіла дружина Президента України Володимира Зеленського – Олена, яка також є учасницею команди гумористичного шоу. Всі вони вилікувались від недуги.