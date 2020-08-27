Знаменитая украинская семья Сергея и Снежаны Бабкиных получили положительные результаты тестов на COVID-19. Сейчас пара чувствует себя хорошо и не имеет осложнений.

Первые признаки недомогания жена украинского певца почувствовала 4 дня назад. У нее было першение в горле и ломота в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, но горло не болело. Температура тела поднялась до 37,1. После рекомендации семейного врача, в День Независимости Снежана сдала тест на COVID-19. В то время Сергей Бабкин находился на съемках концерта "Песенная история Украины", где исполнял несколько песен в попурри-выступлении на Софийской площади. В отношении Сергея, то только вчера, 26 августа, у него поднялась температура.

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"Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве, Снежана едва нашла врача. Днем у нее поднялась температура до 38,6. Она сбила "Нурофеном". Врач приехал к нам в отель ближе к вечеру . Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за нее. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намека на болезнь не было. На следующий день Снежана проснулась от страшной ломоты тела. Все очень больно, температура была 37 Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И еще сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе", – поделился деталями Сергей Бабкин в своем инстаграме.

Впоследствии супруги поехали в больницу сделать компьютерную томографию (осложнений нет) и развернутый анализ крови, результат которого должен прийти со дня на день. Уже сегодня, 27 августа, они получили положительный результат теста на коронавирус. Сейчас супруги находятся на самоизоляции и сообщили всем, с кем они контактировали, что больны.

"Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но на самом деле он очень близко. Прошу всех быть внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не следует игнорировать первые симптомы. Наше здоровье – главное, что есть у нас! Берегите себя и близких. Будьте здоровы!" – подытожил Сергей Бабкин.

Напомним, что по состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 112 тысяч случаев заболеваний коронавирусом. За последние сутки в регионах заболели почти 2000 человек.